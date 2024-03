Kluczowe w odpowiednim utrzymaniu babki piaskowej do świąt jest odpowiednie zabezpieczenie jej przed nadmiernym wysychaniem. W tym celu warto zaopatrzyć się w folię aluminiową lub spożywczą albo wybrać się po szczelnie zamykane pudełko do wypieków. Warto mieć na uwadze, że zabezpieczone ciasto nie przetrwa długich tygodni. W grę wchodzi jedynie kilka dni. Tak przygotowana babka wytrzyma w temperaturze pokojowej 3-4 dni.

Jeśli już teraz wiemy, że może zabraknąć nam czasu, by przygotować wszystkie niezbędne potrawy na wielkanocny stół, upieczmy babkę piaskową wcześniej. W takiej sytuacji po wystudzeniu natychmiast zabezpieczmy ją jednym z podanych wcześniej sposobów i umieśćmy w lodówce. Jak długo może leżeć babka piaskowa w lodówce? Niska temperatura urządzenia utrzyma ją w dobrym stanie przez ok. 7 dni.

Upieczenie doskonałej babki wielkanocnej to zadanie czasochłonne, ale dla doskonałych efektów zdecydowanie warto. Chcąc mieć pewność, że wyjdzie znakomita, bardzo często przygotowujemy ją na kilka dni przed nadejściem Świąt Wielkanocnych. Choć takie podejście zdecydowanie ułatwia organizację pozostałych obowiązków domowych, pojawia się jeden problem. Jak przechować babkę drożdżową, by zachowała świeżość aż do uroczystego śniadania? Patentów na przedłużenie zdatności do spożycia jest kilka.