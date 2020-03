​Schudnąć podczas oglądania serialu? To możliwe

Wybierasz kanał lub ulubiony serial i tak odcinek za odcinkiem, godzina za godziną upływa wolny czas. Szczególnie teraz, gdy dla wielu telewizor stał się nieodłącznym towarzyszem. Eksperci nazywają to telewizyjnym "obżarstwem". Efekt? Ból pleców i szyi.

Zdjęcie W trakcie oglądania ulubionego serialu można wykonać kilka prostych ćwiczeń /123RF/PICSEL

Przesiadywanie na kanapie przez długie godziny przyczynia się do wzmożonego bólu i sztywności szyi, górnej i dolnej części pleców, zauważa fizjoterapeutka Rachelle Lim. W trakcie oglądania telewizji mało kto dba bowiem o właściwą postawę.

- W takiej pozycji mięśnie dolnej części pleców i stawy rozciągają się, co może powodować ból - tłumaczy fizjoterapeutka Sylvia Ho. Przygarbiona postawa powoduje również pochylanie głowy do przodu, co "zwiększa napięcie mięśni szyi, powodując ich zaciśnięcie i sztywnienie stawów w dłuższej perspektywie" - dodaje.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest ruch.

A przecież nawet w trakcie oglądania ulubionego serialu można wykonać kilka prostych ćwiczeń. Skręty szyi, zataczanie kółek barkami, można również wykonać kilka przysiadów czy maszerować w miejscu.

- Wstawanie i poruszanie się co 20-30 minut też może zmniejszyć obciążenie pleców. Takie przerwy wiążą się również z korzystnymi efektami metabolicznymi, które mogą prowadzić do zmniejszenia obwodu talii, wskaźnika masy ciała i tkanki tłuszczowej - wyjaśnia Lim.

Eksperci podkreślają, że zrobienie 5-10 minutowej przerwy po godzinie siedzenia na kanapie, jest lepsze niż zrobienie 20-minutowej przerwy po trzech godzinach. Małe, częste przerwy są lepsze niż długie, ale rzadkie.

Jednak nawet nie odrywając się od swojego ulubionego serialu można wykonać trening ciała. Ba, w niektórych przypadkach nawet nie trzeba podrywać się z kanapy. Oto przykłady. Trenerka Tara Zimliki proponuje np. nożyce. Siadając na brzegu kanapy, pilnując aby nasza sylwetka była wyprostowana, wykonujemy proste nożyce.

- Ten ruch wzmacnia zarówno mięśnie nóg jak i brzucha - zapewnia.

W trakcie serialu można również wzmocnić górne partie ciała, np. ramiona. Zsuwając się z kanapy i opierając o nią jedynie dłonie, unosimy nasze ciało i opuszczamy. W ten sposób z łatwością wzmocnimy mięśnie ramion. Kanapa może posłużyć również do wykonania pompek, dzięki temu wzmacniamy nie tylko ramiona, ale również mięśnie klatki piersiowej.

Kolejnym prostym ćwiczeniem, jakie możemy wykonać w trakcie oglądania telewizji, jest unoszenie pięt. Siadając na kanapie, ustawiamy stopy na ziemi, podnosimy pięty i powoli je opuszczamy, ruch powinien być wolny i dokładny.

- To niezwykle proste ćwiczenie na łydki - zapewnia rehabilitantka Heidi Mills.

Jenn Zerling, proponuje jeszcze jedno bardzo proste ćwiczenie wzmacniające mięśnie.

- Siadamy wygodnie na kanapie, chwytamy w dłonie poduszkę i trzymamy ją przed sobą, następnie prostujemy nogi i wykonujemy proste skręty tułowia. Uwielbiam ten bardzo skuteczny ruch, ponieważ jest to podstawowe ćwiczenie, które wzmocni nie tylko twoje mięśnie brzucha - dodaje.