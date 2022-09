Kleszcze to malutkie pajęczaki, o długości ok. 3-4 mm. Wbijają się w skórę zwierząt oraz ludzi i wysysają z nich krew. Napite kleszcze potrafią zwiększyć swoje rozmiary nawet do 1 cm. Co gorsza, owady te są bardzo niebezpieczne - to nosiciele wielu groźnych chorób, dlatego wzbudzają lęk tak wielu osób. Do kiedy trwa sezon na kleszcze? Chociaż najbardziej żerują późną wiosną i jesienią, tak naprawdę mogą ukąsić o każdej porze roku.

Kiedy sezon na kleszcze minie?

Szczyt aktywności kleszczy to maj i czerwiec, a następnie wrzesień i październik. Niestety zdarza się, że pajęczaki równie gryzą w marcu, kwietniu czy listopadzie, a nawet podczas cieplejszych sezonów zimowych - w grudniu czy styczniu. W trakcie trwania podwyższonego ryzyka ukąszeń należy więc zachować szczególną ostrożność - te maleńkie owady łatwo jest bowiem przeoczyć.

Portal Nauka w Polsce podaje, że kleszcze zazwyczaj zaczynają poszukiwania żywicieli, kiedy gleba osiąga temperaturę około 5-7 stopni C., kończą zaś, gdy termometry pokazują poniżej 5 st. C. Jednak dopiero srogi mróz - poniżej -20 st. C gwarantuje ich umieranie.

Gdzie czyhają kleszcze?

Kleszcze bytują przede wszystkim na terenach porośniętych drzewami i wysokimi trawami - szczególnie dużo jest ich w lasach mieszanych. Lubią także pola, nadrzeczne łąki, bagna, ale nie pogardzą też przydomowymi ogródkami czy parkami. To miejsca, w których ludzie przebywają bardzo często, dlatego też co roku obserwuje się mnóstwo ukąszeń przez kleszcze. Te groźne pajęczaki żyją w całej Polsce - nie tylko na nizinach, ale także na terenach górskich. Ich żywicielami są głównie ssaki.

Wrasta liczba chorych na choroby przenoszone przez kleszcze

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny podał, że od według statystyk, od początku tego roku potwierdzono w Polsce 5607 przypadków boreliozy, a w zeszłym - 2021 roku w tym czasie było ich ponad tysiąc mniej - dokładnie 4410.

Do połowy lipca odnotowano natomiast 103 chorujących na kleszczowe zapalenia mózgu - w porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost o 40 przypadków.

Jak ustrzec się przed ukąszeniem kleszcza?

Eksperci alarmują, że ryzyko ukąszenia przez kleszcze zminimalizuje kilka podstawowych zasad, którymi warto kierować się podczas leśnych wypraw.

Przede wszystkim należy nosić zakryte odzienie - długie spodnie, długie rękawy, zakryte, wysokie buty, najlepiej też okrycie na głowę.

Warto wybierać ubrania w jaśniejszych kolorach - dzięki temu łatwiej jest dostrzec maleńkiego pasożyta na spodniach czy bluzce.

Podczas trwania sezonu na kleszcze powinno stosować się repelenty ochronne - specjalne preparaty, które odstraszą kleszcze i zminimalizują ryzyko ukąszenia.

Planując spacer po lesie najlepiej wybrać godziny południowe. Kleszcze bowiem najbardziej aktywne są o poranku i późnym popołudniem.

Po każdym spacerze dokładnie obejrzyj ciało. Jeśli zauważysz kleszcza, który dopiero co się wbił w skórę, natychmiast go wyciągnij - najprawdopodobniej unikniesz tym samym powikłań po ukąszeniu.