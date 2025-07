Koreańczycy piją na potęgę i wiedzą, co robią. Najlepsza herbata na wysoki cholesterol i cukier

W Europie gryka służy głównie do jedzenia, przez co często nie zdajemy sobie sprawy, że zboże wykorzystuje się również do przyrządzania specjalnego naparu, czyli herbaty gryczanej. Napój ten wywodzi się z Chin, ale króluje w całej Azji. W zależności od tego, gdzie jest pity, można go spotkać pod różnymi nazwami. W Chinach znany jest jako kuqiao-cha, w Japonii jako soba-cha, a w Korei jako memil-cha.