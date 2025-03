Gdzie umieścić router w mieszkaniu, aby najlepiej działał?

Odpowiednie ustawienie routera może w znaczący sposób wpłynąć na stabilność i moc sygnału. Jest to ważne nie tylko w kontekście surfowania po sieci czy oglądania seriali online. W dzisiejszych czasach praca zdalna staje się coraz popularniejsza. Dla osób wykonujących swoje obowiązki za pośrednictwem internetu bardzo ważne jest, by owo połączenie internetowe działało jak należy.

Gdzie najlepiej postawić router Wi-Fi? Dobry zasięg gwarantowany 123RF/PICSEL

Gdzie umieścić router w mieszkaniu, aby internet działał jak najlepiej? Ważne jest, by urządzenie stało w centralnej części domu. Oprócz tego nie należy zasłaniać go meblami lub innymi przedmiotami. Dzięki temu zasięg będzie rozchodzić się równomiernie. Co ważne – jeśli mieszkamy w domu piętrowym, to wówczas powinniśmy umieścić router na wysokości około 2 metrów nad podłogą (na przykład na szczycie regału). Wówczas bezproblemowy odbiór sygnału będzie możliwy również na piętrze.

Czy router może stać obok telewizora?

Warto wiedzieć, że niektóre urządzenia mogą przyczyniać się do pogorszenia sygnału routera. Z tego względu lepiej nie umieszczać owego sprzętu w ich pobliżu. W przeciwnym razie problemy z internetem mogą być częstsze.

Jednym z takich urządzeń jest telewizor (szczególnie chodzi tutaj o starsze modele). Routera nie powinno się umieszczać w jego pobliżu. Jeśli jednak nie ma innej możliwości, to trzeba zachować odpowiednią odległość – przynajmniej 1 m.

Czy router można ustawić przy oknie?

Wiele osób decyduje się stawiać router na parapecie, tuż przy oknie. Mogłoby się wydawać, że jest to idealne miejsce dla tego rodzaju urządzenia. Okazuje się jednak, że lepiej jest tego nie robić - wynika to z faktu, że część sygnału będzie skierowana na zewnątrz.

Co więcej, router usytuowany w sąsiedztwie doniczek z kwiatami stwarza ryzyko przypadkowego ochlapania urządzenia podczas podlewania roślin. Co więcej, urządzenie może się nagrzewać od słońca, co nie sprzyja jego prawidłowemu funkcjonowaniu.

Router w mieszkaniu powinien być umieszczony z dala od urządzeń elektronicznych i okien, by uniknąć zakłóceń i utraty sygnału 123RF/PICSEL

Gdzie nie należy stawiać routera?

Możemy wyróżnić miejsca, w których nie należy stawiać routera. Chodzi konkretnie o umieszczanie urządzenia w sąsiedztwie określonych przedmiotów. Jak już zostało wcześniej wspomniane, lepiej unikać stawiania routera obok sprzętów elektronicznych. Mowa tu nie tylko o telewizorze, ale również głośnikach, radioodbiornikach, lodówce czy mikrofalówce.

Co ważne – sygnał może ulec pogorszeniu, gdy postawimy router przy grubych ścianach. Urządzenia nie należy również chować do szafek. Jeśli układ architektoniczny mieszkania nie pozwala nam umieścić routera w optymalnym miejscu, to wówczas dobrze jest zaopatrzyć się w specjalne wzmacniacze sygnału Wi-Fi (tak zwane repeatery).

