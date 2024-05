Wśród banknotów, którymi obracamy na co dzień, zdarzają się unikatowe egzemplarze , które posiadają radary, czyli niespotykane numery seryjne. W takim wypadku możemy je odsprzedać drożej , niż wskazuje na to podana na nich wartość. Oczywiście najcenniejsze są takie, które zachowały się w jak najlepszym stanie, a kolekcjonerzy i fascynaci tego typu "perełek" są w stanie zapłacić za nie naprawdę grube pieniądze !

Obecnie najbardziej poszukiwane są banknoty z ciągiem liczb: 1234321 , 1134311 czy też 333333 . Bardzo atrakcyjne banknoty to również te z kombinacją AA , BB oraz te z YA lub ZA . Dotyczy to głównie tych wydanych przez bank jako pierwszych.

Jeśli znajdziemy na swoich pieniądzach te konkretne kombinacje, możemy być praktycznie pewni, że wzbogacimy się o znaczne sumy pieniędzy . Jest tylko jeden minus - tego typu unikatowych numerów jest obecnie w Polsce bardzo mało . Jednak nie jest to niemożliwe, żeby znaleźć je u siebie w portfelu!

Jeśli znalazłaś w portfelu banknot, który na twoje oko zalicza się do grupy tych nietypowych, sprawdź jego numer seryjny w sieci - tam znajdziesz więcej informacji, co zrobić dalej. Równie dobrze możesz także przejrzeć portale aukcyjne. Znajdziesz tam kontakty do różnego rodzaju specjalistów oraz kolekcjonerów, którzy na pewno chętnie odpowiedzą na twoje pytania i podadzą przybliżone wartości banknotów, które posiadasz.