Środa Popielcowa: O jakich zasadach trzeba dziś pamiętać?

Porady

Dołącz do nas:

2 marca 2022 roku obchodzimy w Polsce Środę Popielcową - pierwszy dzień Wielkiego Postu, który przygotowuje katolików do Wielkanocy. Święto to związane jest nierozerwalnie z kilkoma zasadami. Katolik powinien (nie jest to jednak obowiązkiem!) uczestniczyć dziś w mszy świętej, obowiązuje go także post ścisły. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Popielcu?

Zdjęcie W Środę Popielcową ksiądz posypuje nasze głosy popiołem / Beata Zawrzel / Reporter