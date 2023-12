Które storczyki kwitną zimą?

W zasadzie to tylko jeden rodzaj storczyków, które dostępne są w sprzedaży w Polsce, zakwitają. Mowa tutaj o phalaenopsis, ponieważ jest on najpopularniejszy i najłatwiej o niego zadbać. Jeśli rzeczywiście zapewniamy mu godne warunki, to kwitnienie może powtórzyć nawet trzykrotnie w ciągu roku, a jedno z nich może faktycznie przypadać zimą. Jak o takiego kwitnącego storczyka zadbać?

Kwitnący storczyk: Pielęgnacja krok po kroku

Storczyk kwitnie lub przymierza się do tego procesu? Trzeba powziąć pewne kroki. Zanim jednak sprawdzimy, jakie czynności należy wykonać, to należy przypomnieć, że storczyki pochodzą z rejonów tropikalnych, więc trzeba im zapewnić przynajmniej zbliżone do naturalnych stanowisko. Najlepiej zacząć od przeniesienia doniczki w jaśniejsze miejsce, a idealnie sprawdzi się do tego celu parapet wyeksponowany od strony południowej. Ponadto można podnieść wilgotność powietrza, jeśli roślina znajduje się w pobliżu kaloryfera. W jaki sposób? Wystarczy częściej zraszać roślinę, ale trzeba omijać pojawiające się na łodygach kwiaty.

A co z podlewaniem storczyka? Zabieg ten również trzeba dostosować do potrzeb naszej rośliny. Można to łatwo zauważyć: jeśli w osłonce korzenie robią się białe, to znak, że można podlać storczyka niewielką ilością wody. Ponadto raz w miesiącu można zasilać naszą roślinę nawozami, ponieważ kwitnienie wymaga od niej wiele siły. Wtedy wystarczy sięgnąć po preparat do roślin kwitnących albo sporządzić preparat z banana.

Storczyk nie kwitnie? Oto co z nim zrobić

Zdjęcie Storczyk przestał kwitnąć i rosnąć? Czasem potrzebuje odpoczynku! / 123RF/PICSEL

Jeśli mamy pewność, że storczyk zimą nie zakwitnie, to również trzeba o niego odpowiednio zadbać. Idealnie, aby doprowadzić go do stanu spoczynku. Na czym on polega? Przede wszystkim na ograniczeniu zabiegów pielęgnacyjnych do minimum. Wtedy nie powinno się nawozić storczyka, ale wtedy warto przenieść go do nieco chłodniejszego i ciemniejszego miejsca. A co z podlewaniem? W zasadzie również nie powinno się go nawadniać, chyba że zobaczymy, że jego liście zaczynają się marszczyć.

