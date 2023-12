Ciemiernik miał powstać w wyjątkowych okolicznościach. Tak przynajmniej głosi świąteczna legenda. Otóż mała pasterka, chcąc oddać cześć nowonarodzonemu Jezusowi, z oddali obserwowała moment, w którym trzej mędrcy złożyli Dzieciątku podarki. Sama nie miała jednak żadnego prezentu.

Myśląc, że nie uda jej się zobaczyć nowonarodzonego, zaczęła rzewnie płakać. Z jej łez, które spadały na ziemię, wyrosły piękne, biały kwiaty - ciemierniki. Dziewczynka zebrała bukiet i z radością podarowała go Jezuskowi. W tę historię można wierzyć lub nie. Róża bożonarodzeniowa może jednak wnieść do wnętrza domu wyjątkową, świąteczną atmosferę.

Róża bożonarodzeniowa w doniczce. Jak dbać o ciemierniki w domu?

Ciemiernik do niedawna był jedną z tych roślin, która nie cieszyła się w Polsce szczególną popularnością. Rzadko można było spotkać go w sklepie ogrodniczym, a tym trudniej w jakimkolwiek ogrodzie. Ale do momentu.

Moda na rosnące w doniczkach ciemierniki przywędrowała do Polski z Niemiec. Tam od dawna ceniono ich delikatną urodę i niecodzienną porę kwitnienia, przypadającą na okres świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji nazwano je różą bożonarodzeniową, z chęcią zapraszając do wnętrz swoich domów w świątecznym okresie. Wkrótce jej walory estetyczne doceniliśmy także w Polsce, a dziś ciemiernik konkuruje z grudnikiem i gwiazdą betlejemską o miano najbardziej świątecznej rośliny.

Róża Bożego Narodzenia: uprawa. Oto co zrobić, by zachwycała wyglądem

Duże, białe kwiaty ciemiernika są jego znakiem rozpoznawczym. Co ważne, roślina jest odporna na niską temperaturę, znosząc nawet mrozy do -15 st. W przypadku tych wyjątkowo siarczystych warto jednak przykryć ją włókniną. Zakwita pod koniec listopada lub w grudniu, utrzymując kwiaty aż do wiosny.

Zdjęcie Róża bożonarodzeniowa w doniczce. Jak dbać o ciemiernik? / Wojtek Laski/East News / East News

Sadzone w gruncie ciemierniki, z uwagi na bardzo wrażliwe korzenie, nie tolerują przesadzania. Uwielbiają stanowiska w pobliżu wysokich drzew lub gęstych krzewów, które zapewnią im cień i osłonią przed wiatrem. Roślina nie lubi także przesuszonego ani podmokłego podłoża.

Czy ciemiernik można trzymać w domu? O tym warto pamiętać

Należy pamiętać, że ciemierniki nie są typowo domowymi roślinami. Chcąc stworzyć przy ich pomocy wyjątkową dekorację wnętrza, warto postawić je w stosunkowo chłodnym, ale widnym miejscu - najlepiej tam, gdzie temperatura nie przekroczy 15 st. C, pozostawiając w domu najkrócej, jak to możliwe - najlepiej wyłącznie na kilka świątecznych dni. Resztę zimy ciemiernik spędzić powinien na chłodnej werandzie lub oszklonym balkonie.

Ciemiernik w doniczce powinien stanąć jak najdalej źródła ciepła, w miejscu jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Wyższa temperatura może bowiem zablokować proces kwitnienia rośliny.

Ciemiernika nie wolno także przesuszać. Jego podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nie podmokłe. Co najważniejsze, róża bożonarodzeniowa jest rośliną trującą. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne warto więc wykonywać w rękawiczkach, a doniczkę postawić w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

