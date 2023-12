Spis treści: 01 Golteria w doniczce. W grudniu postaw na parapecie

Golteria w doniczce. W grudniu postaw na parapecie

Wraz z nadejściem grudnia wnętrza naszych mieszkań wypełniają się świąteczną, magiczną atmosferą. Wówczas na parapetach i stołach układamy popularne o tej porze roku grudniki i gwiazdy betlejemskie, które czerwienią swoich liści wprowadzają w iście bożonarodzeniowy klimat.

Doskonałą, dekoracyjną rośliną jest również ostrokrzew. Połączenie zieleni jego liści oraz czerwieni jego owoców szybko przywodzi na myśl świąteczny klimat, sprawiając, że często, wraz z nadejściem zimy, stawiamy go we wnętrzach naszych domów. Tymczasem podobny efekt osiągnąć możemy przy pomocy golterii. Jej intensywnie czerwone, okrągłe owoce i wiecznie zielone, błyszczące liście doskonale nawiązują do symboliki grudniowego święta.

Golteria: uprawa w domu. Jak zadbać o świąteczną roślinę?

Golteria jest niską, zimozieloną krzewinką, należącą do rodziny wrzosowatych. Osiąga zaledwie 10-15 centymetrów wysokości, rosnąc wolno. Charakteryzuje się ciemnozielonymi, błyszczącymi liśćmi. Kwitnie na przełomie lipca i sierpnia, wypuszczając drobne, niepozorne, pachnące kwiaty.

Główną ozdobą rośliny są jednak duże, czerwone, błyszczące owoce o kulistym kształcie, które pojawiają się na niej w październiku, pozostając aż do wiosny. Co ważne, owoce golterii pełnią wyłącznie funkcje ozdobne. Są co prawda jadalne, jednak niezbyt smaczne.

Golteria polecana jest szczególnie na skalniaki i wrzosowiska, będąc wyjątkową ozdobą ogrodu. W okresie bożonarodzeniowym warto sięgnąć jednak po roślinę w doniczce, ozdabiając nią wnętrze domu. W tym przypadku należy jednak pamiętać o pewnych, istotnych kwestiach.

Jak dbać o golterię w doniczce? Pamiętaj o kilku istotnych kwestiach

Największym zagrożeniem dla golterii jest susza. Roślina korzeni się bowiem płytko, rosnąc w przepuszczalnym i lekkim podłożu, które nie zatrzymuje wody. Należy więc podlewać ją często, ale umiarkowanie, systematycznie kontrolując wilgotność ziemi w doniczce. Golterii nie wolno również przelać. Nadmiar wody, podobnie jak jej brak, szybko doprowadzi roślinę do ruiny. W okresie zimowym golteria nie wymaga nawożenia.

Roślinę należy trzymać z dala od źródeł ciepła. Mimo iż na świątecznym stole wygląda niezwykle dekoracyjnie, należy pamiętać, że w rzeczywistości nie jest jednak typową rośliną doniczkową. Pozostawiona na dłużej w ciepłym, niedoświetlonym mieszkaniu zacznie więc blednąć, a niekiedy nawet chorować. Po świętach roślinę należy więc przenieść do chłodnego i wilgotnego pomieszczenia - nieogrzewanego korytarza lub werandy - a wiosną posadzić w ogrodzie lub na balkonie.

Nie należy od razu wystawiać jej na zewnątrz. Mimo iż jest odporna na mróz, źle zniesie kontakt z ujemnymi temperaturami po długotygodniowym pobycie w ciepłym mieszkaniu. Postępując z rośliną w ten sposób narazimy ją na szok termiczny i przemarznięcie.

Golteria: cena. Roślina na każdą kieszeń

Golteria w doniczce określana jest mianem rośliny na każdą kieszeń. Nie kosztuje więcej niż 20 złotych. Niedawno znalazła się również w ofercie popularnego dyskontu. W sklepach sieci Biedronka kupić można ją było za mniej niż 10 złotych.

Golteria, w połączeniu z szyszkami i mchem, może stworzyć wyjątkowy stroik bożonarodzeniowy. W tym roku warto więc poeksperymentować.

