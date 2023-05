Spis treści: 01 Czym jest świdośliwa? Owoc, który zdetronizuje borówkę amerykańską?

Czym jest świdośliwa? Owoc, który zdetronizuje borówkę amerykańską?

Świdośliwa jest rośliną z rodzaju krzewów bądź niewielkich drzew z rodziny różowatych. Nie dość, że wiosną krzewy te pięknie kwitną, obsypując się białymi kwiatostanami, to później hodowcy mogą liczyć na cenne owoce tej rośliny.

To właśnie owoce są czymś, dzięki czemu świdośliwa zyskuje na popularności i możliwe, że stanie się działkowym hitem takim, jakim przez lata była borówka amerykańska.

Małe przypominające jagodę owoce, smakują jak jej połączenie z porzeczką, choć niektóre gatunki dają nieco mniej wyraziste owoce, bardziej określane jako "mączne".

Owoce świdośliwy można spożywać na surowo lub robić z nich przetwory, a warto! Okazuje się, że mają one wiele właściwości korzystnych dla zdrowia człowieka.

Jak smakuje świdośliwa? Samo zdrowie w niewielkim owocu

Świdośliwa daje owoce, które początkowo przybierają czerwoną barwę, ale gdy ściemnieją i stają się niemal czarne, są gotowe do zbioru. Osiągają od 5 do 15 mm średnicy. Ten niewielki owoc zawiera w sobie jednak całe pokłady zdrowia. Co więc zawiera owoc świdośliwy?

Zdjęcie Z pięknych wiosennych kwiatostanów świdośliwy powstają potem pyszne, soczyste owoce / 123RF/PICSEL

Przede wszystkim w owocach tej rośliny znajdziemy antocyjany, czyli substancje z grupy flawonoidów, które wykazują właściwości przeciwutleniające. Świdośliwa ma także właściwości antynowotworowe i przeciwzapalne.

Zawiera również:

witaminy A, B oraz C

magnez

potas

Może więc stanowić doskonałe uzupełnienie diety, jako dodatek do śniadań, czy deserów.

Jaka jest najlepsza świdośliwa? Gdzie ją sadzić, by dawała soczyste owoce?

Zdjęcie Świdośliwa nie jest tak kapryśna w uprawie jak borówka amerykańska / 123RF/PICSEL

Odmian świdośliwy jest całkiem sporo, ale największą popularnością do tej pory cieszy się świdośliwa olcholistna. To właśnie ona ma największe i najbardziej słodkie owoce, stąd jej rosnąca sława wśród sadowników.

Jak uprawiać ten gatunek, by cieszyć się dobrymi zbiorami? Plusem świdośliwy i przewagą nad borówką amerykańską jest to, że nie jest tak kapryśna jak wspomniana borówka. Nie jest wymagająca co do gleby i cechuje ją wysoka mrozoodporność.

W Polsce jeszcze wiosną zdarzają się przymrozki i wtedy świdośliwa nie ucierpi tak, jak mogłoby się to wydarzyć w przypadku borówki amerykańskiej.

Krzew świdośliwy lubi wilgotne, ale nie mokre podłoże. Roślina ta nie lubi też suchości, więc trzeba pamiętać o jej regularnym podlewaniu, ale tak, by jej nie przelać.