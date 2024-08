Szykuje się spora podwyżka emerytury. Seniorzy mogą zacierać ręce

Polscy seniorzy mogli liczyć w ostatnich latach na rekordowe waloryzacje i podwyżki emerytur. Były one wynikiem ogromnej inflacji, która choć spadła, wciąż jest wysoka i wpływa negatywnie na poziom ich życia. Waloryzacja to, mówiąc najprościej, zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Obecnej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało do końca lutego 2023 roku.