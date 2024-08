Mam 60 lat i 30 lat pracy. Ile dostanę emerytury?

Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według niej, do emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy. Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Równie ważny jest staż pracy, który wynosi obecnie 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Warto jednak pamiętać, że taki minimalny okres składkowy wiąże się zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie apeluje więc, by w miarę możliwości pracować dłużej. Dłuższa praca gwarantuje wyższą emeryturę.

Kobieta, która skończyła 60 lat i chce przejść na emeryturę, osiągnęła już ustawowy wiek emerytalny i może starać się o świadczenie. Jeśli dodatkowo może pochwalić się 30 latami pracy, to istnieje szansa, że jej emerytura będzie wyższa niż minimalna. Jest jednak jeden warunek!

Jeśli seniorka otrzymywała najniższą krajową pensję, to jej świadczenie będzie prawdopodobnie zwiększone do najniższej krajowej emerytury, czyli od 1 marca 2024 roku - 1780,96 zł brutto. Jeśli jednak zarabiała więcej, to jej emerytura przy 30-letnim stażu pracy będzie na pewno wyższa. Głównym kryterium będą bowiem zarobki przyszłej emerytki, a bez ich znajomości, trudno jest określić ostateczną wysokość świadczenia.