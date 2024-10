Oznaczenia na pastach do zębów - popularne teorie

W Internecie możemy znaleźć wiele ważnych i potrzebnych informacji. Niestety, jest to też miejsce pełne błędnych treści, które wielokrotnie powielane zaczynają być przez wiele osób traktowane jako prawdziwe. Jedną z takich błędnych teorii jest ta mówiąca, że paski na tubkach past do zębów mają za zadanie informować konsumentów o składzie chemicznym produktu.

Poszczególnym kolorom paska przypisuje następujące znaczenie:

Zielony pasek oznacza naturalny skład - według tej teorii pasta o zielonym pasku zawiera wyłącznie naturalne składniki, bez chemicznych dodatków.

Niebieski pasek oznacza połączenie składników naturalnych i chemicznych - pasta z niebieskim paskiem miałaby zawierać zarówno naturalne substancje, jak i chemiczne składniki, które wspomagają oczyszczanie zębów.

Czerwony pasek oznacza większą ilość substancji chemicznych - pasta z czerwonym paskiem miałaby być bardziej "chemiczna" i mniej naturalna, co z kolei sugeruje, że może być mniej korzystna dla zdrowia.

Czarny pasek oznacza pełną zawartość substancji chemicznych - pasta z czarnym paskiem składa się w 100% z substancji chemicznych, które są potencjalnie szkodliwe.

To jednak nie jedyna teoria na temat “tajemniczych" pasków na opakowaniach past do zębów. Niektóre artykuły tłumaczą, że określają one nie skład, a przeznaczenie pasty:

Zielony - działanie profilaktyczne,

Niebieski - działanie wybielające,

Czerwony - działanie eliminujące krwawienie dziąseł,

Czarny - działanie przeciwpróchnicze

Te teorie, choć powszechnie powielane, nie mają żadnych podstaw i opierają się jedynie na domysłach lub subiektywnych interpretacjach. Warto zauważyć, że nawet producenci nie udzielają oficjalnych informacji na temat znaczenia kolorów pasków na tubkach. Z pewnością jednak paski te nie odnoszą się do składu pasty ani jej właściwości zdrowotnych. Co więc oznaczają?

Prawdziwe znaczenie pasków na tubkach

Kolorowe paski na tubkach past do zębów, znane również jako markery kolorów, mają czysto techniczne znaczenie i są związane z procesem produkcji, a nie z samym produktem. Ich zadaniem jest pomoc w automatycznym procesie pakowania i cięcia tubek past do zębów w fabrykach.

Tubki pasty do zębów produkowane są z różnych materiałów, najczęściej z plastiku lub kombinacji plastiku i aluminium. Kolorowe paski, które widzimy na końcach tubek, to tzw. znaczniki rejestracyjne. Są one używane przez maszyny pakujące, które wycinają i zamykają tubki w odpowiednich miejscach. Czujniki optyczne rozpoznają kolorowe paski i precyzyjnie wskazują miejsce, w którym tubka powinna zostać zamknięta, aby proces produkcji przebiegał sprawnie i bez błędów.

Oznacza to, że kolor paska nie ma związku z samą pastą, jej składem ani jakością. Jest to wyłącznie kwestia technologiczna, która ułatwia automatyzację procesu produkcji opakowań.

Jak działa technologia markerów kolorowych?

Każda tubka pasty do zębów musi zostać odpowiednio wypełniona i zamknięta, zanim trafi do rąk konsumenta. Jest to niezwykle istotne ponieważ kupujący musi otrzymać nie tylko dokładnie taką ilość produktu jaka widnieje na opakowaniu, ale przede wszystkim pasta ma zachować świeżość i zdatność do użycia wskazaną przez producenta.

Aby maszyny pakujące mogły precyzyjnie zamknąć tubki, używają specjalnych czujników, które wykrywają kolorowe markery na końcu opakowania. Te paski wskazują miejsce, w którym maszyna ma przeciąć materiał, a następnie go zgrzać i zamknąć.

W fabrykach past do zębów używa się różnych kolorów pasków w zależności od rodzaju maszyn i materiału, z którego wykonane są tubki. Różne kolory pasków mogą ułatwiać odróżnianie poszczególnych partii produkcyjnych lub materiałów, jednak nie mają one żadnego wpływu na samą pastę ani jej działanie.

Skład pasty do zębów - co naprawdę jest istotne?

Skoro paski na tubkach nie mają związku ze składem pasty, to co tak naprawdę powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze produktu? Kluczowym elementem są składniki aktywne zawarte w paście do zębów, które mają na celu oczyszczanie, ochronę przed próchnicą, wzmacnianie szkliwa czy wspieranie zdrowia dziąseł.

Do najważniejszych składników past do zębów należą:

Fluorek - najczęściej występujący składnik, który chroni zęby przed próchnicą wzmacniając szkliwo.

Substancje ścierające - np. krzemionka, które pomagają usuwać płytkę nazębną i osad.

Środki przeciwbakteryjne - np. triclosan, które wspomagają walkę z bakteriami odpowiedzialnymi za choroby dziąseł.

Środki wybielające - takie jak nadtlenek wodoru, które pomagają usuwać przebarwienia.

Substancje zapachowe i smakowe - dodawane w celu poprawy walorów smakowych pasty.

Stomatolodzy jednogłośnie wskazują, że przy wyborze pasty do zębów kluczowe jest zdefiniowanie swoich indywidualnych potrzeb i ewentualnych problemów jamy ustnej, takich jak nadwrażliwość, próchnica czy krwawiące dziąsła. Skoncentrowanie się na tych aspektach pozwoli wybrać najlepszą dla nas pastę. Kierujmy się więc jej składem umieszczonym na opakowaniu, a nie kolorowymi paskami, które nie mówią nic o składnikach w niej zawartych, ani o jej przeznaczeniu.

