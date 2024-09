Proces ten jest istotny, ponieważ chroni szkliwo przed uszkodzeniami. Myjąc zęby od razu po jedzeniu, nie tylko nie wspieramy tego naturalnego mechanizmu, ale wręcz mu przeszkadzamy. W efekcie szkliwo może stać się bardziej podatne na uszkodzenia, co prowadzi do większego ryzyka próchnicy. Dlatego zaleca się, aby po posiłku odczekać wspomniany czas, dając organizmowi szansę na skuteczną ochronę zębów.

Kolejnym mitem wspomnianym przez Michała jest moczenie szczoteczki przed myciem. Wyjaśnia, że taka czynność zmniejsza efektywność szczotkowania zębów, gdyż miękkie włókna trudniej wtedy usuwają płytkę bakteryjną. Dodatkowo, gdy pasta do zębów zostaje zwilżona, uwalnia się składnik tzw. SLS, który tworzy pianę. Im więcej piany, tym trudniej kontrolować szczotkowanie, szczególnie u dzieci, co może prowadzić do przypadkowego połknięcia pasty. Dlatego niemoczenie szczoteczki i pasty przed użyciem jest korzystniejsze dla higieny naszej jamy ustnej.

Trzecim mitem wymienionym przez dentystę jest płukanie jamy ustnej po myciu zębów. Choć może się to wydawać czynnością naturalną, to jednak badania wykazują, że lepiej tego nie robić. Wypluwanie nadmiaru pasty bez płukania pozostawia aktywne składniki, które dłużej chronią zęby. Pamiętajmy, że celem mycia zębów jest usunięcie płytki bakteryjnej, a nie resztek jedzenia. Jeśli posmak pasty jest nieprzyjemny, można przepłukać usta niewielką ilością wody (ok. 10-15 ml), co wystarczy, by usunąć nadmiar piany, nie tracąc właściwości ochronnych fluoru.