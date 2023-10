Drzewko szczęścia? Drzewko pieniędzy? Nieważne, jak go nazywamy, większość wie, że chodzi o grubosza, który zyskał sobie sympatię miłośników roślin na całym świecie. Wiele osób wierzy, że jego obecność w domu przynosi fortunę, ale zdecydowana większość ceni sobie go za tzw. bezobsługowość. Nie potrzeba wiele, aby rósł bujnie, ale trzeba mu czasem w tym pomóc. Najlepiej wtedy, gdy zapewni się gruboszowi odpowiednią dawkę nawozów.

Zdjęcie