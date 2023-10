Jakie rośliny przyciągają pieniądze? Na kłopoty finansowe... pieniążek!

Pieniążek (pilea peperomioides) to urocza roślina o niezwykle charakterystycznych liściach, których kształt przypomina monety. To właśnie stąd wzięła się jego nazwa. Pieniążek jest rośliną doniczkową, która idealnie prezentuje się na parapecie lub komodzie. Wygląda oryginalnie, a ponadto wierzy się, że przyciąga bogactwo. Roślina lubi rozproszone światło. Będzie najlepiej się rozwijała stojąc przy oknach z ekspozycją wschodnią lub północną.

Zdjęcie Według przesądów pieniążek ma przynosić szczęście i przyciągać pieniądze. / 123RF/PICSEL

Które kwiaty przynoszą pieniądze? Spraw sobie storczyka

Storczyki, które nazywane są również orchideami, są obecne w starożytnej praktyce feng shui. Te piękne kwiaty, według wierzeń, mają przyciągać do domu szczęście, dobrobyt i obfitość. Uprawa storczyków w domu pozwoli uzyskać oryginalną ozdobę wnętrza.

Zdjęcie Storczyki / 123RF/PICSEL

Warto pamiętać, że kwiaty te najlepiej wzrastają w jasnych miejscach. Początkujący ogrodnicy powinni wybierać odmiany łatwe w uprawie, takie jak Dendrobium czy Miltonia.

Jaki kwiat w domu przynosi szczęście? Grubosz jajowaty popularnym magnesem na pieniądze

Panuje powszechne przekonanie, że grubosz jajowaty, zwany również drzewkiem szczęścia, to istny magnes na pieniądze. Roślina ta ma również przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty jest sukulentem. Uprawiany w doniczce, stanie się piękną ozdobą każdego parapetu. Lubi słoneczne miejsca, jednak nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Co ciekawe, grubosz jajowaty to roślina niewymagająca dużych ilości wody.

Zdjęcie Grubosz jajowaty zwany jest również drzewkiem szczęścia. / 123RF/PICSEL

Jakie rośliny przyciągają pieniądze? Czy Aukuba zapewni stabilność finansową?

Aukuba japońska to pochodząca z Azji roślina, którą można uprawiać w pojemnikach. Krzew ten nazywany jest również złotym drzewem. Japończycy wierzą, że przynosi on szczęście swoim posiadaczom.

Przesądy mówią również o tym, że aukuba chroni przed problemami, zapewne nawet przed tymi finansowymi. Aukubę warto uprawiać w cieniu. Wiosną wypuszcza na świat piękne wiechowate kwiaty o barwie czerwono-purpurowej.

Które rośliny zapewnią spokój w finansach? Szczęśliwy bambus przyciągnie szczęście

Dracena sandera, inaczej szczęśliwy bambus, to roślina, która lubi stanowiska nasłonecznione oraz te znajdujące się w półcieniu. Co ciekawe, niektóre odmiany mogą również rosnąć bezpośrednio w wodzie. Wśród wielbicieli magii i przesądów panuje przekonanie, że dracena sandera to roślina przyciągająca szczęście i bogactwo.

Zdjęcie Liście Lucky Bamboo są wąskie i jasnozielone / 123RF/PICSEL

Wypuszczanie przez nią nowych listków ma zwiastować przypływ sukcesów i pieniędzy.

