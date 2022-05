Według feng shui, kolory, kształty i przedmioty, którymi otaczamy się w domu mogą wnieść do niego spokój, radość i powodzenie lub wręcz przeciwnie - blokować dobrą energię, pogarszać nasze stosunki z innymi, a nawet utrudniać drogę do sukcesu. Tyczy się to także roślin, bo według tej starożytnej, chińskiej nauki są takie, których powinnyśmy unikać (choćby kaktusy lub kwiaty suche i zwiędłe) i te, które koniecznie powinny znaleźć się w naszym domu. Oto cztery, wyjątkowe rośliny, które przyniosą nam szczęście i spokój.

Skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat to roślina, która w ostatnich latach przebojem wdarła się do naszych mieszkań i domów. Nic dziwnego, bo jest dość prosta w obsłudze i nie ma wielkich wymagań,. Skrzydłokwiat ma za to mnóstwo zalet - to żywy filtr, który oczyszcza powietrze, pochłaniając niebezpieczne związki, także te wydzielane przez meble (szczególnie nowe) i wykładziny.

Skrzydłokwiat pochłania promieniowanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nawilża powietrze, a nawet unieszkodliwia zarodniki pleśni.

Roślina ta lubi jasne stanowiska i temperaturę 18-22 stopni Celsjusza w lecie i 16-18 stopni w zimie. Wymaga częstego podlewania, ale też nie lubi stać w wodzie - gdy jest przelany, końcówki jego liści zaczynają zasychać.

Według feng shui skrzydłokwiat obdarza domowników szczęściem i dobrą energią. Przynosi im także wewnętrzny spokój i ciszę, a w domach, w których często dochodzi do kłótni, usycha. Najlepiej umieścić g w biurze lub sypialni.

Orchidea

Według feng shui dobrą energią i spokojem emanuje także orchidea. To piękny, delikatnie pachnący kwiat, który najlepiej umieścić na wschód lub południowy wschód. Ponieważ obecność orchidei mocno uspokaja, idealnym miejscem dla tej rośliny będzie sypialnia.

Orchidea lubi powietrze o wysokiej wilgotności i temperaturę wynoszącą około 25 stopni Celsjusza. Liście rośliny warto regularnie zraszać miękką, odstaną wodą i przecierać je od czasu do czasu z kurzu.

Zdjęcie Rośliną, którą warto mieć w domu jest także orchidea / 123RF/PICSEL

Drzewko szczęścia

Jak sama nazwa wskazuje, drzewko szczęścia także wprowadzi do naszego domu radość i powodzenie. Drzewko szczęścia to tak naprawdę grubosz, czyli sukulent, gromadzący wodę w mięsistych liściach i łodygach. Grubosz jest łatwy w uprawie i mało wymagający - lubi jasne i ciepłe pomieszczenia, a najlepiej czuje się na wschodnim albo południowym oknie. Grubosza podlewamy w zależności od panującej temperatury - wiosną i latem raz na dwa tygodnie, a zimą dopiero wtedy, gdy ziemia jest już przesuszona.

Według feng shui grubosz nie tylko uspokaja i zmniejsza poziom stresu, ale czyni domowników bogatymi! Warto postawić go więc w domu w miejscu odpowiadającym za finanse.

Zdjęcie Obfite listki grubosza symbolizują prawdziwe bogactwo / 123RF/PICSEL

Anthurium

Według feng shui, rośliną, która wprowadza do domu szczęście i radość jest także Anthurium. Gdy umieścimy ją w miejscu pracy lub domowym biurze, pomoże nam w osiągnięciu sukcesu i przyspieszy proces zdobywania wiedzy. Anthurium dodaje także odwagi i pewności siebie.

Anthurium lubi jasne pomieszczenia z rozproszonym światłem, dużą wilgotność powietrza oraz temperaturę oscylującą wokół 20-22 stopni Celsjusza. Zimą temperatura powinna być kilka stopni niższa, przez wzgląd na stan spoczynku rośliny.

Zdjęcie Anthurium dodaje domownikom odwagi i pewności siebie / 123RF/PICSEL

