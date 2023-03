Spis treści: 01 W jakich roślinach występują kleszcze?

W jakich roślinach występują kleszcze?

Z obserwacji leśników i biologów wynika, że z roku na rok kleszczy jest coraz więcej i szybko uodporniają się na preparaty, którymi chcemy je odstraszyć lub zwalczyć. Warto więc stworzyć w ogrodzie takie warunki, by kleszcze omijały go szerokim łukiem.

Przy takich zimach jak ta trwająca, kleszcze są aktywne cały czas. Pamiętajcie, by dokładnie się sprawdzić po powrocie z lasu, ale i łąki czy parku... Lasy Państwowe

Kleszcze lubią ciemne, gęste zarośla i wilgotne miejsca, takie jak brzegi oczek wodnych czy rabaty z gęsto rosnącymi paprociami. Najczęściej występują w:

kępach jeżyn,

paprociach,

czarnym bzie,

wysokich trawach,

mszakach.

Zdjęcie Kleszcze lubią bytować na krzewach w ogrodzie / 123RF/PICSEL

By je odstraszyć, warto natomiast przycinać drzewa i krzewy, na bieżąco usuwać chwasty i bardzo nisko kosić trawnik.

Jakie rośliny odstraszają kleszcze?

Osoby, które planują spędzić najbliższe lato w przydomowym ogródku, już dziś powinny zdecydować, jakie rośliny zasadzą, by skutecznie chronić się przed atakiem kleszczy. Istnieje kilka gatunków, które nie tylko ładnie wyglądają, ale co najważniejsze, szybko i skutecznie odstraszą nieproszonych gości. Należą do nich:

wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) - roślina, znana ze swojego specyficznego zapachu, który skutecznie odstrasza kleszcze, komary, a nawet mole czy mszyce

(Tanacetum vulgare L.) - roślina, znana ze swojego specyficznego zapachu, który skutecznie kocimiętka Faassena - jej intensywny zapach odstrasza kleszcze, za to przyciąga koty, które wręcz szaleją za tą rośliną

- jej intensywny zapach odstrasza kleszcze, za to przyciąga koty, które wręcz szaleją za tą rośliną złocień dalmatyński (chrysanthemum cinerariaefolium) - roślina, której kwiaty zawierają substancje o działaniu owadobójczym

(chrysanthemum cinerariaefolium) - roślina, której kwiaty zawierają substancje o działaniu owadobójczym rozmaryn lekarski - mało wymagająca roślina o zapachu, którego kleszcze wręcz nienawidzą.

Zdjęcie Kleszcze nie lubią zapachu rozmarynu / 123RF/PICSEL

Rośliny, których nie lubią kleszcze

W ogrodzie warto zasadzić także bardziej atrakcyjne rośliny, które nie tylko będą jego prawdziwą ozdobą, ale sprawią, że kleszcze będą trzymały się z dala od naszego domu. Należą do nich np.:

komarzyca , czyli bylina o nazwie plektrantus, pochodząca z Azji i Południowej Afryki. Komarzyca bardzo szybko rośnie, a jej charakterystyczny, cytrynowy, kamforowy zapach odstrasza komary i kleszcze

, czyli bylina o nazwie plektrantus, pochodząca z Azji i Południowej Afryki. Komarzyca bardzo szybko rośnie, a jej charakterystyczny, cytrynowy, kamforowy zapach odstrasza komary i kleszcze lawenda - pełna uroku roślina ozdobna o fioletowych kwiatach i wyjątkowo mocnym zapachu, który skutecznie odstrasza zarówno kleszcze, jak i mniej groźne, ale uporczywe owady. Lawenda zwabia natomiast swoim zapachem pożyteczne żyjątka

- pełna uroku roślina ozdobna o fioletowych kwiatach i wyjątkowo mocnym zapachu, który skutecznie odstrasza zarówno kleszcze, jak i mniej groźne, ale uporczywe owady. Lawenda zwabia natomiast swoim zapachem pożyteczne żyjątka pelargonia - piękna roślina ozdobna z różowymi, fioletowymi lub czerwonymi kwiatami. Choć wygląda niepozornie, jest wysoce toksyczna, na szczęście także dla kleszczy. Niestety, jest groźna dla psów i kotów

- piękna roślina ozdobna z różowymi, fioletowymi lub czerwonymi kwiatami. Choć wygląda niepozornie, jest wysoce toksyczna, na szczęście także dla kleszczy. Niestety, jest groźna dla psów i kotów aksamitki - urocze, jednoroczne rośliny o żółto-pomarańczowych kwiatach, nazywane śmierdziuchami. Charakteryzuje je intensywny, ziołowy zapach, którego kleszcze dosłownie nie znoszą

Zdjęcie Zapach aksamitek skutecznie odstrasza owady, w tym kleszcze / 123RF/PICSEL

