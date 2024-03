Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, dlatego przygotowania do tego święta warto rozpocząć już dziś, kompletując odpowiednie składniki. Na liście tradycyjnych potraw nie może zabraknąć żurku, który w Święta Zmartwychwstania Pańskiego będzie królował na naszym stole. Co jest sekretem idealnego żurku?

Według słynnej restauratorki istnieje pewien popularny dodatek , którego należy unikać, podczas przyrządzania żurku. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że dodając go do zupy, psuje w ten sposób jej autentyczny smak.

Śmietana to popularny dodatek, który wykorzystujemy do zagęszczenia zupy, a także złagodzenia jej smaku. Niestety jest ona dość tłusta, przez co dodana do żurku sprawi, że będzie on cięższy i bardziej kaloryczny. Pamiętajmy też, że tradycyjny wielkanocny żurek powinien być wyrazisty w smaku, a łagodzenie go śmietaną jest zwyczajnie niepotrzebne.