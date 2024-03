Od pokoleń w kuchni polskiej dominowały dania na bazie twarogu . Składnik ten stanowił dodatek nie tylko do dań wytrawnych, ale także doskonale odnalazł się w deserach. Zanim jednak pierwsze serniki w znanej nam do dzisiaj formie pojawiły się na stołach, musiało upłynąć sporo czasu. Przypuszcza się, że pierwotną wersją słodkiego deseru był staropolski arkas , który przywędrował na stół króla Jana III Sobieskiego ze Wschodu.

Deser przypominał mleczną galaretę, a jego przygotowanie nie było zbyt skomplikowane. Wystarczyło jedynie całe jajka dodać do posłodzonego mleka, zakwasić cytryną, podgrzać, oddzielić serwatkę i schłodzić powstały twaróg. W kolejnym kroku doprawiano masę twarogową cukrem, cynamonem i śmietaną. Współcześnie podawany sernik to deser, który spopularyzowano dopiero w XIX wieku. Pierwotnie nazywano go plackiem serowym i podawano na kruchym spodzie lub bez niego. Co ciekawe, za jeden z najsłynniejszych serników uważa się wypiek krakowski.