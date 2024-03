Lukrowe dekoracje

Za pomocą lukru w prosty sposób jesteśmy w stanie dodać uroku wypiekom oraz ukryć mankamenty, jakie mogły pojawić się na ich powierzchniach. Wierzchy oblane solidną warstwą lukru prezentują się elegancko, a dodatkowo stanowią bazę do dalszego ozdabiania, np. owocami, wiórkami kokosowymi, kandyzowaną skórką owocową czy jadalnymi płatkami kwiatów.

Zbyt rzadki, matowy i ekspresowo spływający z wypieków lukier to koszmar osób początkujących. Wystarczy jednak trzymać się prostych proporcji, by zawsze wychodził doskonale. Jakich produktów potrzebujemy, by przygotować tradycyjny i najprostszy lukier? Przedstawiamy najlepszy i sprawdzony przepis, który na stałe wpisze się w domową książkę kucharską.

Biały lukier na ciasto - tradycyjny przepis

Słodki oraz idealnie błyszczący lukier to jedna z najprostszych polew, którą bez trudu wykorzystamy do ozdabiania domowych wypieków. Świetnie komponuje się m.in. z:

pączkami,

babeczkami,

pierniczkami,

ciasteczkami,

drożdżowymi bułeczkami.

Wiemy już, do czego wykorzystać lukier. Przejdźmy zatem do szybkiego wykonania prostej i niezwykle smacznej polewy.

Domowy lukier zawsze wyjdzie idealny, jeśli zastosujemy się do prostych wskazówek 123RF/PICSEL

Składniki na lukier

200 g cukru pudru

4-5 łyżek wody

1 łyżka soku z cytryny lub pomarańczy

Przygotowanie lukru

Zaczynamy od przesiania przez sitko cukru pudru do czystej miseczki. Ważne, by pozbawić główny składnik grudek. Do cukru stopniowo dolewamy wodę, cały czas mieszając i starając się rozcierać zbierające się w miseczce grudki. Miksturę dodatkowo wzbogacamy o łyżkę soku z cytrusów i ponownie mieszamy. Jeśli konsystencja wyjdzie zbyt rzadka, możemy dosypać jeszcze odrobinę cukru pudru. Jaki powinien być idealny lukier? Upragniony efekt uzyskamy, jeśli polewa zacznie spływać jednolitym strumieniem z łyżeczki.

Jak przechowywać lukier?

Doświadczeni cukiernicy doradzają, by wykorzystać lukier od razu po przygotowaniu. Jeśli pozostawimy go na kilka kolejnych dni, zauważymy, że stopniowo wyparowuje z niego woda. Tym samym zacznie robić się coraz gęstszy, aż w końcu całkowicie zastygnie. W takiej formie nie będzie nadawał się już do ozdabiania ciast czy ciasteczek.

Istnieje prosty sposób, który może przedłużyć trwałość domowego lukru. Nadmiar możemy przełożyć do woreczka strunowego i przechowywać w chłodzie lodówki przez ok. 2 tygodnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by schować słodką polewę do zamrażalnika, w którym przetrwa nawet kilka miesięcy. Przed planowanym dekorowaniem wystarczy wyciągnąć lukier na blat kuchenny, pozostawić do nabrania temperatury pokojowej i dolać odrobinę gorącej wody.

Zmysłowe smaki: Lukier plastyczny Interia.tv

Sprawdź również: