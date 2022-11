Ten trik ze zmywarką ułatwi ci życie. Naczynia będą lśnić jak nigdy

Porady

Dołącz do nas:

Dlaczego naczynia po wyjęciu ze zmywarki wciąż ociekają wodą? Najpewniej funkcja osuszania nie działa tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. Może to irytować, bowiem szklanki czy garnki przed włożeniem do szafek trzeba wycierać – w przeciwnym razie powstaną na ich nieestetyczne zacieki. Jest na szczęście jeden genialny trik, dzięki któremu przyspieszymy schnięcie umytych naczyń. Oto co należy zrobić.

Zdjęcie Bywa, że po wyjęciu naczyń ze zmywarki, sztućce i talerze ociekają wodą / 123RF/PICSEL