Kiedyś były wyznacznikiem luksusu. Dziś są jednym z podstawowych elementów wyposażenia kuchni. Zmywarki na dobre zagościły w naszych domach. Szkoda bowiem tracić cennego czasu na zmywanie ręczne, podczas gdy znienawidzoną przez niektórych czynność może za nas wykonać urządzenie.

Zmywarka w świetny sposób radzi sobie ze wszelkimi zabrudzeniami. Doprowadzi do czystości talerze, garnki i sztućce. Jak się jednak okazuje, można wykorzystać ją na szereg innych sposobów. Niektóre funkcje zaskoczą niejednego.

Pasteryzacja przetworów w zmywarce

Jednym z nieoczywistych zastosowań zmywarki jest pasteryzacja przetworów. Dawniej proces ten kojarzył się z godzinami spędzonymi na pilnowaniu garnków, w których słoiki poddawane były działaniu wysokiej temperatury. Tymczasem nic bardziej prostego!

Do zapasteryzowania przetworów można wykorzystać zmywarkę. Ich przyrządzenie jest banalnie proste. Zaczynamy od przygotowania słoików, do których kolejno wsadzamy dżemy, marynowane warzywa lub potrawy, które z przyjemnością zjemy w okresie zimowym. Mocno zakręcamy słoiki i wstawiamy do zmywarki dnem do góry. Nastawiamy program z najwyższą temperaturą - około 70 st. C. Nie dodajemy żadnych detergentów!

Po zakończeniu programu słoiki wyciągamy, ustawiamy dnem do góry i pozostawiamy na dobę. Po tym czasie odwracamy i sprawdzamy czy wieczka są wklęsłe. Gotowe.

Zdjęcie Do zapasteryzowania przetworów można wykorzystać zmywarkę / 123RF/PICSEL

Zaskakujący sposób na łososia ze zmywarki

Początkowo wydawać się może, że nie ma nic bardziej absurdalnego niż wykorzystanie zmywarki do gotowania. Jak się jednak okazuje, niecodzienny przepis zyskuje coraz więcej sprzymierzeńców. Łosoś przygotowany w zmywarce jest prawdziwym fenomenem. Co ciekawe, pierwsza wzmianka o podobnym sposobie przyrządzania ryby pochodzi z 1975 roku. Właśnie wtedy w The Tonight Show Vincenta Price przedstawiono jak przygotować łososia ze zmywarki.

Jak to zrobić? Rybę doprawiamy ulubionymi przyprawami, a następnie dokładnie owijamy folią aluminiową. Pakunek umieszczamy na górnej półce zmywarki. Nastawiamy standardowy program zmywania i suszenia. Po zakończeniu ostrożnie wyjmujemy rybę. Idealnie upieczony łosoś jest gotowy.

Jak wyprać czapkę z daszkiem, aby się nie popsuła? Wykorzystaj zmywarkę!

Zmywarka może również zastąpić w niektórych przypadkach pralkę. Kuchenne urządzenie świetnie poradzi sobie z zabrudzeniami, które pojawią się na czapce z daszkiem. Jej nie pierzemy bowiem najczęściej w pralce, w obawie przed uszkodzeniem.

Wystarczy umieścić czapkę na górnej półce, dodać proszek lub tabletkę i uruchomić dowolny program.

Zdjęcie Niecodzienny przepis na łososia przygotowanego w zmywarce zyskuje coraz więcej sprzymierzeńców / 123RF/PICSEL

Czyste zabawki dziecięce i akcesoria dla zwierząt. Wrzuć je do zmywarki

Kąpiel w zmywarce jest również świetnym sposobem na wyparzenie zabawek dziecięcych - klocków, gumowych lalek oraz wszystkich plastikowych elementów. Nie zaszkodzi również smoczkom czy gryzakom. Te jednak powinny znaleźć się w siateczkowym woreczku.

Dzięki zmywarce pozbędziemy się również bakterii i brudu z akcesoriów dla zwierząt. Miseczki na żywność, zabawki, a nawet obroże i smycze - wszystko możemy wrzucić do środka na krótką kąpiel. Pamiętajmy jednak, że skórzane elementy nigdy nie powinny pojawić się w jej wnętrzu.

Czyste gąbki i szczotki. W mig pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu

Sięgamy po nie aby wymyć przypaloną patelnię, przetrzeć kuchenny blat czy kuchenkę. Z gąbek i zmywaków korzystamy w kuchni codziennie. Po pewnym czasie zaczynają jednak rozwijać się w nich baterie, a często pojawia się również nieprzyjemny zapach. Tego można się szybko pozbyć.

Wystarczy wrzucić gąbki i zmywaki do zmywarki - najlepiej do koszyczka przeznaczonego na sztućce i pozostawić na czas zmywania naczyń. Zostaną w ten sposób dokładnie "wyprane" i oczyszczone z zabrudzeń, w tym również drobnoustrojów.

