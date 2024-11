To dlatego tuje brązowieją i usychają. Szybko wykonaj ten zabieg

By tuje rosły zdrowo i bujnie, potrzebują odpowiedniej troski ze strony ogrodnika

Żywotniki należy obserwować przez cały rok i sprawdzać, czy nie brązowieją

Gdy zauważysz żółte lub brązowe miejsca na krzewie, spróbuj ocenić przyczynę

Co może powodować brązowienie tui?

Przyczyn brązowienia tui może być naprawdę wiele. Wynika to często z niedostatecznej wiedzy ogrodnika czy czynników zewnętrznych. Duże znaczenie ma jakość powietrza, a także gleby. Niestety ciągle rosnące zanieczyszczenie sprawia, że żywotniki tracą swój dotychczasowy wygląd. Nadmiar toksycznych związków powoduje, że krzewy brązowieją, a w konsekwencji obumierają. Mają ograniczoną możliwość pobierania wody i substancji odżywczych. Kiedy zauważysz, że żywotnik zaczyna brązowieć i gorzej wyglądać, na chłodno oceń sytuację. Krzew może tracić swój naturalny kolor od góry lub dołu, ale także od wewnątrz.

Złe nawadnianie

Jedną z przyczyn brązowenia tui jest ich złe nawadnianie 123RF/PICSEL

Tuje wymagają regularnego nawadniania również w okresie jesienno-zimowym. O ile regularne podlewanie tui latem jest oczywiste, o tyle w chłodniejszy czas już nie. Żywotnik ma płytki system korzeniowy, który uniemożliwia mu pobór wody z zamarzniętej gleby. Nawadniaj rośliny podczas jesienno-zimowej pory, mniej więcej raz w miesiącu. Początkiem listopada podlej obficie krzew, a ziemię wokół obłóż korą. Dzięki temu wilgoć w gruncie utrzyma się znacznie dłużej. Pamiętaj, by nie przesadzić też w drugą stronę. Nadmierne nawadnianie rośliny może doprowadzić do zgnicia systemu korzeniowego.

Błędne nawożenie tui

Kolejnym błędem, często popełnianym przez ogrodników, jest złe nawożenie żywotników. Tuje należy nawozić raz do roku wczesną wiosną. W przypadku gleb piaszczystych czynność tę należy powtórzyć dwa lub trzy razy. Brak podstawowych składników odżywczych może przyczynić się do żółknięcia lub brązowienia tui. Jest to sygnał, że zabieg ten należy powtórzyć. Do jesiennego nawożenia warto zastosować preparaty bogate w fosfor, potas oraz magnez. W ten sposób zabezpieczysz iglaki na okres zimy i zapewnisz prawidłowy rozwój. Warto zastosować nawozy organiczne, na przykład kompost lub obornik. Jeśli nie masz takiej możliwości, na rynku dostępne są specjalne preparaty do nawożenia żywotników.

Mocz zwierząt

Jeśli posiadasz zwierzęta domowe, zabezpiecz tuje w ogrodzie 123RF/PICSEL

Brązowienie tui i ich obumieranie może być spowodowane też moczem zwierząt. Jeśli jesteś posiadaczem psa lub kota, zwróć na to szczególną uwagę. Czworonogi znaczą w ten sposób teren, ale zawarta w moczu uryna niszczy rośliny. Najbardziej narażone są młode krzewy, dlatego trzeba je odpowiednio zabezpieczyć. W sklepach gospodarstwa domowego dostępne są specjalne siatki. Można też ogrodzenie wykonać samodzielnie, wykorzystując do tego drucianą siatkę.

Choroby grzybowe

Gdy zauważysz, że twoje okazy zaczną nagle brązowieć i marnieją w oczach, być może to znak, że atakuje je choroba grzybowa. Do najczęściej występujących chorób wśród żywotników, zalicza się opieńkową zgniliznę korzeni, fytoftorozę czy fuzariozę. Tuje porażone tymi grzybami mają szanse przetrwać, ale wymagają natychmiastowej interwencji. Zastosuj środki, które w swoim składzie zawierają fungicydy. Są to związki chemiczne o działaniu grzybobójczym. Niekiedy koniecznością okazuje się usunięcie i spalenie zainfekowanych części krzewu. Profilaktycznie zabieg ten powinno wykonać się co roku na wiosnę, a także na jesień.

Szkodniki, które niszczą tuje

Miseczniki na tujach mogą wyrządzić nieodwracalne szkody 123RF/PICSEL

Kolejnym zagrożeniem dla tui są szkodniki, które mogą wyrządzić duże szkody. Do najczęściej spotykanych zalicza się miseczniki, miecznika tujowca i miodownicę cyprysikową. Oprócz brązowienia żywotnika, żerowanie szkodników powoduje natychmiastowe uschnięcie igieł. Ponadto gwałtownie hamują rozwój krzewu, co w konsekwencji prowadzi do jego obumarcia. W sklepach ogrodniczych dostępne są preparaty przeznaczone na konkretne szkodniki. Pamiętaj o tym, by profilaktycznie stosować je cztery razy do roku.

