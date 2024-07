Dobrze zadbany żywopłot to bez wątpienia jedna z wizytówek każdego ogrodu. To naturalne ogrodzenie spełnia kilka, istotnych funkcji, takich jak m.in. - ogranicza przedostawanie się kurzu z ulicy, zmniejsza poziom hałasu i gwarantuje prywatność przed wścibskimi podglądaczami .

Chcąc cieszyć się widokiem pięknie kwitnącego żywopłotu, nie możemy zapomnieć o jego regularnym przycinaniu . Rośliny przybierające formę żywopłotu najlepiej sadzić jesienią , a pierwsze jego strzyżenie powinniśmy wykonać wczesną wiosną , kiedy mamy pewność, że silne przymrozki to już przeszłość.

Młody żywopłot przycinamy na wysokości około 20-30 cm nad podłożem , co zagwarantuje nam późniejsze przepiękne zagęszczenie krzewów u samej podstawy , tym samym minimalizując ryzyko powstawania nieestetycznych prześwitów .

Drugie cięcie żywopłotu wykonujemy na przełomie lipca i sierpnia , ale nie później niż do połowy sierpnia, ponieważ pędy muszą mieć czas, by odpowiednio zdrewnieć przed nadejściem mrozów. Podczas takiego cięcia powinniśmy usunąć 1/3 tegorocznych przyrostów . W ten sposób uchronimy roślinę przed ewentualnymi chorobami i nadamy jej odpowiedniego kształtu.

Pod żadnym pozorem nie przycinajmy żywopłotu podczas opadów deszczu . Wilgotne środowisko podczas strzyżenia rośliny zwiększa ryzyko powstawania różnego rodzaju groźnych chorób , które mogą doprowadzić do jej obumierania. Z cięcia zrezygnujmy również, gdy mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą powietrza , ponieważ pędy mogą usychać .

Zanim przystąpimy do strzyżenia żywopłotu, sprawdźmy, czy nożyce do cięcia są odpowiednio naostrzone. Tępe ostrze może uszkadzać pędy i przyczyniać się do jego nierównego kwitnienia. Żywopłot najlepiej jest przycinać nożycami - ręcznymi lub akumulatorowymi.