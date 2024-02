Spis treści: 01 Cis pospolity

02 Świerk pospolity

03 Cyprysik

04 Grab pospolity

Tuja zyskała na popularności głównie z uwagi na swoje zalety pod względem łatwości uprawy i estetyki. Roślina bardzo dobrze znosi warunki atmosferyczne panujące w ciągu roku w naszym kraju, dlatego dla wielu ludzi jest pierwszym wyborem podczas podejmowania decyzji o wzbogaceniu ogrodu.

I choć żywotnik z pewnością będzie się doskonale prezentował w ogrodzie, to warto jednak zapoznać się z alternatywą dla tej rośliny. Zatem, czym z powodzeniem możemy zastąpić popularne tuje?

Cis pospolity

Cis pospolity to niewielkich rozmiarów drzewko iglaste lub krzew, które charakteryzuje się długowiecznością. To właśnie cis można zaadaptować na żywopłot, dobrze znoszący różne warunki atmosferyczne, a ponadto posiadający zdolność do regeneracji. Cis wymaga regularnego przycinania, ale dobrze radzi sobie w miejscach zacienionych.

Należy jednak pamiętać, że sadzenie tej rośliny w miejscach, do którego dostęp mają dzieci i zwierzęta, nie jest dobrym pomysłem. Cis pospolity jest bowiem trujący.

Świerk pospolity

Świerk pospolity może być doskonałą alternatywą dla żywotnika. W ogrodzie najlepiej sprawdzi się odmiana świerku karłowatego, ale miłośnicy wielkogabarytowych drzewek mogą oczywiście wybrać większe odmiany.

Decydując się na świerk, należy pamiętać o zapewnieniu roślinie miejsca pozbawionego cienia. Świerk doskonale czuje się w wilgotnym środowisku, ale na ogół roślina nie jest wymagająca. Chcąc utworzyć żywopłot ze świerków, należy sadzić je w odstępie około 60 cm.

Cyprysik

Cyprysik to zielony iglak, który pięknie i szybko się rozrasta, dlatego wymaga regularnego i odpowiedniego przycinania. Podobne jak w przypadku świerku - roślina do prawidłowego rozkwitu potrzebuje dużo słońca.

Cyprysik nie powinien być sadzony na glebie wapiennej. O wiele lepiej radzi sobie na podłożu próchniczym i lekko kwaśnym. Chcąc uzyskać z cyprysika żywopłot, powinniśmy sadzić go w odstępach 50 cm.

Grab pospolity

Grab pospolity doskonale sprawdza się jako wysoki żywopłot, dlatego sięga po niego coraz więcej osób. Roślina zachwyca latem pięknym, zielonym kolorem, a jesienią zmienia barwę na żółtą i brązową. Warto zaznaczyć, że liście na roślinie utrzymują się przez całą zimę.

Grab pospolity nie jest rośliną wymagającą od właściciela dużego nakłady pracy. Świetnie znosi mrozy i do kwitnienia nie potrzebuje miejsca dobrze nasłonecznionego. Ogromnym atutem rośliny jest jej wytrzymałość na ataki szkodników i ewentualne choroby.