Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz przygotowuje emerytów na pełen zmian 2024 rok. Będą one w większości pozytywne i korzystne dla ich portfeli, ale pracujący seniorzy muszą np. uważać na zmieniające się cyklicznie limity zarobków. O czym warto pamiętać?

Pierwsze ważne zmiany dotyczące świadczeń będą miały miejsce już w grudniu tego roku i dotyczyć będą seniorów pobierających wcześniejszą emeryturę i dorabiających do niej. Jeśli przekroczą oni określone limity, ZUS będzie mógł zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia. Warto pamiętać, że limity te zmieniają się co trzy miesiące - od 1 grudnia emeryt będzie mógł dorobić do 5 tys. 036 zł 47 gr miesięcznie brutto bez ryzyka utraty części świadczenia.

Jeżeli przychody seniora z pracy przekroczą 9 tys. 353 zł 50 gr, zostanie mu odebrane całe świadczenie. Oczywiście, osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń.

Ważne zmiany dla emerytów. Wejdą w życie za kilka tygodni

1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy, rozszerzające prawo do emerytury pomostowej. Pozwolą one skorzystać z wcześniejszej emerytury osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

1 marca 2024 roku polskich emerytów czeka rekordowa waloryzacja

Na początku 2024 roku seniorzy będą mogli także liczyć na zwrot nadpłaconego podatku z "trzynastek" i "czternastek". Otrzymają go wszyscy emeryci, których świadczenia w 2023 roku nie przekroczyły kwoty 30 tys. zł. Niektórym Skarbówka zwróci nawet 400 zł!

1 marca 2024 roku polskich emerytów czeka rekordowa waloryzacja! Projekt ustawy budżetowej zakłada, że wyniesie ona aż 12,3 proc., co oznacza, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 tys. 558 zł 44 gr brutto, wzrosłaby do kwoty 1 tys. 783 zł 82 gr brutto.

1 marca 2024 roku podniesiony zostanie także próg w programie 500 plus dla niesamodzielnych. To dodatek dla osób, których renta lub emerytura nie przekracza 1 tys. 657 zł 80 gr brutto.

Ile wyniesie "trzynastka" w 2024 roku?

W kwietniu 2024 roku wypłacane zostaną emerytom trzynaste emerytury. "Trzynastka" brutto wyniesie tyle, co minimalna emerytura - prawdopodobnie będzie to kwota 1 tys. 783 zł 82 gr brutto. Jeśli nic się nie zmieni, to od "trzynastki" potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

1 września 2024 roku wejdą też w życie nowe emerytury stażowe dla nauczycieli. Dotyczyć one będą osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego i mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy".

Do 31 października 2024 roku rząd będzie musiał przyjąć rozporządzenie, w którym określi termin i kwotę "czternastki". Jeśli nic się nie zmieni, to trafi ona w pełnej wysokości do osób, których emerytura nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. "Czternastka" w maksymalnej kwocie wyniesie prawdopodobnie 1 tys. 783 zł 82 gr brutto.

