Spis treści: 01 Czego nie czyścić octem?

02 Czego lepiej nie myć octem? Drewnianych powierzchni

03 Czego nie czyścić octem? Powierzchni z kamienia naturalnego

04 Co można czyścić octem?

05 Jaki ocet do sprzątania?

06 Jak czyścić octem? Zastosuj te proporcje

Ulgi sięgają nawet 50 proc.! Zobacz, czy znajdujesz się w tej grupie

Ta metoda podlewania to hit! Nie poznasz swoich roślin

Największy błąd podczas kiszenia kapusty. Cały słój do wyrzucenia

Częsty widok w polskich domach. Suszysz tak pranie? Skutki mogą być opłakane Ocet to uniwersalny, naturalny pomocnik podczas wielu domowych prac. Potrafi poradzić sobie z prawie każdym rodzajem zabrudzeń - m.in. świetnie usuwa kamień, czyści lustra, usuwa plamy z tkanin, a przy tym dezynfekuje. Niestety, niektóre powierzchnie źle reagują na jego działanie. Oto jakich miejsc nie powinno się myć octem.

Czego nie czyścić octem?

Smartfonów i telewizorów

Na ekranach urządzeń elektrycznych - smartfonów czy telewizorów, szybko zbiera się wiele bakterii i zanieczyszczeń. Wymagają więc częstego czyszczenia oraz dezynfekcji. Są to jednak dość wrażliwe powierzchnie, które można traktować jedynie łagodnymi środkami. Wiele osób decyduje się na przecieranie ich octem, nie mając pojęcia, że ten sposób nie jest najlepszym pomysłem. Substancja ta ma silne właściwości żrące, a powierzchnia ekranów pokryta dodatkową warstwą ochronną, może ulec uszkodzeniu po kontakcie z kwasem.

Reklama

Żelazka

Użycie octu do czyszczenia żelazka nie jest dobrym pomysłem - może je bowiem trwale uszkodzić i spowodować korozję elementu grzejnego. Podobnie jak w przypadku smartfonów czy telewizorów, urządzenie to ma specjalną powłokę ochronną, której nie powinno się myć octem. Takim sposobem kwas może się przez nią przedostać i zniszczyć metalowe elementy.

Noży

Noży wykonanych ze stali nie powinno się przemywać octem. W wyniku kontaktu z kwasem mogą ulec uszkodzeniu i zacząć korodować - pod wpływem takiego preparatu stal będzie się szybciej zużywała. Najlepszym sposobem na czyste noże jest zwykła woda i płyn do mycia naczyń, octu używaj tylko w przypadku pojawienia się na nożach rdzy. Możesz wówczas zanurzyć je w kąpieli octowej do momentu, aż rdza całkowicie zniknie. Następnie umyj płynem do naczyń, osusz i natrzyj olejem.

Czego lepiej nie myć octem? Drewnianych powierzchni

Zdjęcie Do mycia i konserwacji powierzchni drewnianych należy używać specjalnych preparatów / 123RF/PICSEL

Drewniane meble, gdy nie są odpowiednio zakonserwowane, cieszą oko tylko przez pewien czas. Konieczne jest więc czyszczenie ich specjalnymi preparatami, aby zachował swój piękny wygląd. Ocet na pewno nie będzie dobrym wyborem. Większość drewnianych powierzchni (tak samo, jak w przypadku ekranów smartfonów czy żelazka) pokryta jest bowiem cienką powłoką, która ma za zadanie je chronić. Działanie kwasu może widocznie uszkodzić impregnat, zostawiając na drewnianej podłodze czy meblach brzydki ślad. Ponadto ocet może sprawić, że stracą swój błysk i staną się matowe. Takie działanie może też sprawić, że powierzchnie będą bardziej podatne na zarysowania i uszkodzenia.

Czytaj również: Wymocz stopy w wodzie z octem i sodą. Efekty cię zaskoczą

Czego nie czyścić octem? Powierzchni z kamienia naturalnego

Granit, marmur, trawertyn, czy też wapień to dość popularne materiały, które wykorzystuje się na podłogach czy blatach. Aby cieszyć się ich pięknym wyglądem przez długie lata, absolutnie nie można ich myć octem. Jego żrące działanie może trwale uszkodzić te powierzchnie! Do czyszczenia kamienia naturalnego najlepiej jest używać specjalnych środków lub gorącej wody z mydłem i niewielką ilością olejku herbacianego.

Co można czyścić octem?

Zdjęcie Ocet wraz z detergentem pomogą pozbyć się z ubrań sierści ale również uciążliwych plam / 123RF/PICSEL

Octem bez obaw możesz przecierać powierzchnie takie jak:

Płytki i powierzchnie, które nie są drewniane

Zlew w kuchni i łazience

Kabinę prysznicową

WC

Okna - zarówno szyby jak i framugi

Lustra i wszelakie powierzchnie szklane

Lodówkę

Pralkę

Czajnik elektryczny itp.

Jaki ocet do sprzątania?

Urządzenia sanitarne, sprzęty AGD czy blaty wykonane z syntetycznych materiałów, można z powodzeniem czyścić octem. Najlepiej jednak będzie rozcieńczyć go wcześniej z wodą. Jaki ocet do czyszczenia sprawdzi się najlepiej?

Według ekspertów, do czyszczenia najlepiej nadaje się biały ocet. Bez obaw można używać go na jasnych powierzchniach, ponadto dzięki swojemu kwaśnemu odczynowi, jest środkiem silnie czyszczącym. Ma również właściwości przeciwbakteryjne. Ponadto ocet jabłkowy oraz spirytusowy będą świetnymi pomocnikami w walce z uporczywymi zabrudzeniami.

Zobacz też: Jak wykorzystać ocet w domowych porządkach?

Zdjęcie Na bazie octu można przygotować domową pastę, za pomocą której usuniesz silne zabrudzenia / 123RF/PICSEL

Jak czyścić octem? Zastosuj te proporcje

Ocet pomoże wyczyścić fugi, baterie łazienkowe, osady z kamienia w toalecie, przypalone miejsca w piekarniku czy też brudne żaluzje. Aby wymyć konkretną powierzchnię octem, należy rozcieńczyć go z wodą - najczęściej wykorzystywana proporcja to 1:1, jednak jeśli chcemy uzyskać mocniejszy, bardziej skoncentrowany preparat, możemy dodać octu nieco więcej. Genialnym rozwiązaniem będzie też przygotowanie domowej pasty z dodatkiem odrobiny octu, wody i dużej ilości sody oczyszczonej. Ten wariant sprawdzi się przy większych zabrudzeniach występujące np. w piekarniku czy gazowej kuchence. Sposoby te są najbardziej popularne i polecane podczas domowych porządków.