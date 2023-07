Ukryta funkcja kluczyka. Mało kto wie o tym, jak bardzo się przydaje

W upalny dzień trudno wyobrazić sobie coś gorszego, niż wejście do rozgrzanego wnętrza samochodu. Gdy go parkujemy, nie możemy wszak sprawić, by klimatyzacja w dalszym ciągu działała. Okazuje się jednak, że możemy oszczędzić sobie tego przykrego uczucia i zadbać o to, by wnętrze samochodu nie popsuło nam humoru.

Ukryta funkcja kluczyków samochodowych

Gdy w aucie panuje nieznośna temperatura, zazwyczaj uruchamiamy klimatyzację, wrzucając ją na najwyższe obroty. Jest to błąd, ponieważ może to poskutkować przeziębieniem. Włączenie klimatyzacji warto poprzedzić naturalnymi sposobami na obniżenie temperatury w samochodzie. Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy czasu na wietrzenie go? Z pomocą przychodzi ukryta funkcja kluczyka samochodowego.

Jak zdalnie otworzyć okna samochodu?

Istnieje sposób, dzięki któremu możemy przewietrzyć nasz samochód zdalnie. Rzecz jasna nie wszystkie kluczyki posiadają te niezwykle przydatną funkcję, jednak w większości przypadków jest to jak najbardziej możliwe. Jak to zrobić? Procedura jest bardzo prosta: wystarczy jedynie przytrzymać na kluczyku przycisk otwierania zamka. Jeżeli chcemy zamknąć szyby, to trzeba przycisnąć na kilka sekund "guzik" zamykania pojazdu. Można to zrobić, nawet będąc w domu czy w biurze.

Dlaczego warto opuścić szyby chociażby na chwilę przed jazdą? Pozwoli nam to na przewietrzenie wnętrza i zmniejszenie różnicy wartości pomiędzy temperaturą zewnętrzną i tą panującą wewnątrz samochodu.

