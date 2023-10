Czym są rośliny filtrujące powietrze?

Rośliny filtrujące albo oczyszczające powietrze są prawdopodobnie wszystkim doskonale znane, ponieważ zalicza się do nich te, które często ustawione są na naszych parapetach. Nie tylko mają walor dekoracyjny, ale warto wspomnieć, że one mogą redukować zanieczyszczenia lotne, takie jak toluen, formaldehyd, aceton, czy benzen, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Które z nich mają zdolność oczyszczenia powietrza? Poznajmy je:

paproć,

skrzydłokwiat,

aloes,

sansewieria,

zamiokulkas.

Takim roślinom trudno odmówić uroku, ale jeśli mamy chęć na to, by ustawić więcej interesujących egzemplarzy, które oczyszczają powietrze, to nic nie stoi na przeszkodzie. Nie trzeba się ograniczać do tych gatunków, które najczęściej są w naszych domach, bo zdolność filtrowania mają również inne, niewymagające przesadnej uwagi okazy. Dodatkowo część z nich, przy odrobinie szczęścia, może zakwitnąć i wypełnić pomieszczenia przyjemnym zapachem. Przyjrzyjmy się, co jeszcze można nabyć do domu, aby poprawić jakość powietrza.

Rośliny filtrujące powietrze: Palma areka

Zdjęcie Do prawidłowego wzrostu palma areka potrzebuje jasnego stanowiska i dużej dawki wilgoci / 123RF/PICSEL

Chcemy poprawić jakość powietrza w domu i mamy sporo miejsca? Czas wypełnić je palmą areką, która ma interesujący i ciekawy pokrój. Dość szybko rośnie i maksymalnie może osiągnąć nawet do dwóch metrów wysokości. Jej zielone łodygi zakończone są pióropuszami liści, które wymagają nieco uwagi, ale wysiłek się opłaca, ponieważ odwdzięczy się intensywnym wzrostem. Palma areka powinna być często zraszana: to gwarant, że jej liście będą jędrne i zdrowe oraz będą spełniały swoją funkcję oczyszczającą powietrze. Jak dbać o tę roślinę? Wystarczy ustawić ją w jasnym miejscu albo delikatnym półcieniu oraz regularnie podlewać.

Chamedora wytworna: Mniejsza wersja areki

Zdjęcie Chamedora wytworna to mniejsza wersja palmy, która świetnie sprawdzi się w małych mieszkaniach / 123RF/PICSEL

Jeśli mamy mniej miejsca w mieszkaniu, a koniecznie chcemy mieć palmę, to mamy rozwiązanie tego problemu. Wtedy warto postawić w domu chamedorę wytworną, która jest mniejszą wersję areki. Choć rośnie wolniej i osiąga znacznie mniejsze rozmiary, to tak samo oczyszcza powietrze z trujących substancji unoszących się w powietrzu. Jak dbać o chamedorę wytworną? Warto ją ustawić w głębi pomieszczenia, ale nie rośnie dobrze w miejscach bardzo zacienionych. Ta mniejsza wersja palmy również lubi regularne zraszanie, a także podlewanie podłoża w taki sposób, aby stale było delikatnie wilgotne. Warto się przyłożyć do pielęgnacji chamedory wytwornej, ponieważ nie tylko filtruje powietrze, ale przy odrobinie szczęścia może zakwitnąć.

Epipremnum złociste: Alternatywa dla bluszczu

Zdjęcie Epipremnum złociste doskonale oczyszcza powietrze i nie zajmuje wiele miejsca w domu / 123RF/PICSEL

Chcemy mieć w domu roślinę, która oczyszcza powietrze, ale nie mamy tzw. ręki do kwiatów? Warto sięgnąć po epipremnum złociste, które nie ma zbyt dużych wymagań, za to należycie będzie spełniało swoją funkcję, o ile będziemy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim warto wybrać dla rośliny jasne miejsce, a wtedy jej sercowate liście pokryte będą ciekawymi, jasnymi przebarwieniami. Duża ilość promieni słonecznych sprawi również, że epipremnum złociste będzie rosnąć szybciej, a jego pnące łodygi mogą osiągnąć nawet cztery metry długości.

Szparag Sprengera: Może zakwitnąć

Zdjęcie Szparag Sprengera przy odrobinie szczęścia może przepięknie zakwitnąć / 123RF/PICSEL

Jeśli wydaje nam się, że atrakcyjne i oryginalne rośliny są trudne w uprawie, to czas zrewidować ten pogląd. Przykładem może być szparag Sprengera, który może jest początkowo niepozorny, ale z czasem może obrodzić nie tylko bujnym i gęstym wzrostem, ale również kwitnieniem. Co trzeba zrobić, aby roślina dobrze u nas rosła? Tak naprawdę niewiele: potrzebuje jasnego miejsca, ale z rozproszonym światłem oraz regularnego podlewania w taki sposób, aby podłoże było stale wilgotne. Wtedy szparag Sprengera może nie tylko filtrować powietrze, ale także osiągnąć maksymalnie metr wysokości.

Hoya: Kwitnie i pięknie pachnie

Zdjęcie Drobne kwiaty, które przypominają gwiazdki, są znakiem rozpoznawczym hoi / 123RF/PICSEL

Kolejny przykład rośliny, która nie potrzebuje wiele, aby pięknie rosła, ale także filtrowała powietrze. Hoya, bo o niej mowa, potrzebuje wyłącznie jasnego miejsca, ale nie narażonego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz oszczędnego podlewania wtedy, kiedy podłoże jest suche. Roślina początkowo może nie wyglądać atrakcyjnie, ale jeśli już zaaklimatyzuje się w pomieszczeniu, to zacznie intensywnie rosnąć i tworzyć bardzo długie, pnące się łodygi. Nie zdziwmy się również, kiedy na nich pojawią się drobne kwiaty, które przypominają gwiazdki. Wraz z ich wytworzeniem, hoya będzie wydzielała bardzo intensywny zapach.

