Hoja to roślina pnąca, o wyjątkowo pięknych kwiatach, którymi obsypuje się przez cały rok. Jej zalety to nie tylko wygląd, ale również łatwość w pielęgnacji. Co jeszcze sprawia, że roślina ta podbija serca Polaków?

Czym wyróżnia się hoja?

Hoja to roślina kwitnąca bujnie i szybko. Naturalnie występuje w środkowej Azji, a jej pędy mogą rosnąć nawet do kilku metrów wysokości. Egzemplarze dekoracyjne uprawiane w doniczkach są oczywiście znacznie mniejsze. Hoje wyglądają dość egzotycznie i ciekawie, wydają kwiaty na okrągło, przez cały rok i nie są zbyt wymagające. Podobnie jak storczyki bywają jednak wrażliwe na zbyt obfite podlewanie - ich przelanie powoduje gubienie liści. Zaleca się więc umiarkowane nawadnianie oraz zraszanie - wtedy, gdy roślina ma ewidentnie suche podłoże.

Jakie wymagania ma hoja?

Hoje lubią stanowiska jasne, ale nie mocno nasłonecznione. Nie tolerują przeciągów oraz częstej zmiany miejsca. Podłoże w doniczce musi być lekkie, dobrze przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym.

Dlaczego hoja nie kwitnie?

Hoja przy odpowiednich warunkach ugina się wręcz od kwiatów. Zaprzestanie ich wydawania świadczy to najpewniej o tym, że został popełniony błąd podczas pielęgnacji. Może się tak dziać w przypadku zbyt częstego i obfitego podlewania, zmieniania miejsca lub zbyt dużej dawki słońca.

Zdjęcie Hoja nie ma zbyt dużych wymagań. Należy jednak pamiętać, aby nie podlewać jej zbyt często / 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować hoję?

Podczas pielęgnacji hoi warto przestrzegać kilku podstawowych zasad, a mianowicie:

szypułek kwiatowych nie usuwać po przekwitnięciu (roślina pozbędzie się ich sama)

liście regularnie przecierać wilgotną szmatką, aby były wolne od kurzu i zanieczyszczeń

do podlewania używać odstanej wody (pozostawić ją należy najlepiej na dobę)

od wiosny do jesieni roślinę nawozić preparatami z potasem i fosforem