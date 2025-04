Tak zwana odstana woda, to nic innego, jak kranówka, która musi być pozostawiona w otwartym naczyniu przez pewien czas, zanim zostanie użyta do podlewania roślin. Robi się to w taki sposób, aby ewentualne związki chloru ulotniły się z niej, ponieważ pierwiastek, choć jest biobójczy, może w nadmiarze szkodzić naszym roślinom. Stają się wtedy bardziej podatne na ataki szkodników, a młody system korzeniowy nie rozwija się w pełni. Wiele osób twierdzi również, że chlorowana woda może także być niekorzystna dla niektórych gatunków wrażliwych. Co więcej, wiele osób poleca także, żeby woda do podlewania była także uprzednio przegotowana, a później ostudzona. Wróćmy jednak do odstanej wody dla roślin: jak długo powinna ona przeczekać, zanim zostanie użyta do podlewania? Wiele osób zaleca, aby trwało to minimum 24 godziny.