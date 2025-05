Zalegający na meblach, telewizorze czy czymkolwiek innym kurz , to tak naprawdę mieszanina najróżniejszych składników organicznych i nieorganicznych , zarodników pleśni, bakterii, roztoczy i grzybów .

Kurz w dużej mierze przyczynia się do powstawania problemów skórnych, zaczerwienienia i pieczenia oczu, łzawienia, nasilenia kichania oraz kaszlu, kataru, uczucia zatkanych zatok, zmęczenia, senności i bólu głowy. W skrajnych przypadkach kurz prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych w postaci zwiększonego ryzyka astmy i choroby płuc.