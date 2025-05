Aida Kosojan-Przybysz regularnie dba o swoich odbiorców, by dostarczać im nowych ezoterycznych wskazówek.

Robi to najczęściej za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych i tym razem też zwróciła się do internautów z przesłaniem.

"Możesz powiedzieć, wykrzyczeć, wyszeptać to, co leży ci na sercu i w sercu. Teraz nasze słowa są bardziej słyszalne. Rozmawiaj, negocjuj, pytaj - nie milcz. Dziś milczenie odbiera ci szansę" - wyjaśniła, zaznaczając, że obecnie znajdujemy się w wyjątkowym czasie.

Aida jest zdania, że słowa wypowiedziane w ostatnie dni maja, są niczym zasiane ziarno, które finalnie będzie kiełkować w najbliższym czasie i jeśli będzie podlewane decyzjami i czynami, to możemy spodziewać się wyjątkowych efektów.

Jasnowidząca wyjątkowo zachęca swoich obserwatorów by teraz na koniec maja byli zdecydowani, odważni i nie bali się pytać i wyrażać siebie.

Aida Kosojan-Przybysz wie, jak zmotywować ludzi. To nie pierwszy raz

Częściej jednak niż przepowiednie na jej profilu pojawiają się motywujące innych wpisy, które można dopasować do swoich indywidualnych potrzeb.

"Dziś dzień powrotów. Wracają szanse, ludzie, słowa i myśli. Powróć tam, gdzie zostały piękne wspomnienia - po dobry nastrój. Odezwij się do starych przyjaciół. Włącz piosenkę sprzed lat. Odwiedź miejsce, w którym wydarzyło się coś pięknego i znaczącego dla Ciebie. Dziś, za kurtyną przeszłości, możesz znaleźć brakujący puzzel do dzisiejszej układanki" - pisała do swoich odbiorców na początku kwietnia.