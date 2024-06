Kiedy podlewać ogród? Dobry plan to podstawa

Czasem może być trudno trafić w idealny moment na podlewanie roślin ogrodowych, ale nadal nie należy decydować się na to spontanicznie. Pomocna może być informacja, że lepiej podlewać rzadziej, ale bardziej obficie. W ten sposób dostarczymy taką ilość wody, która będzie w stanie przedostać się do systemu korzeniowego, a jednocześnie ułatwi nam to rozplanowanie pracy w ogródku.

Dlaczego najlepszą porą na podlewanie ogrodu jest wczesny ranek?

Nie przepadasz za wczesnym wstawaniem? Chcąc cieszyć się bujnym ogrodem, warto nieco zweryfikować swoje przyzwyczajenia. Najlepszą porą na podlewanie roślin w ogrodzie jest poranek. Im wcześniej, tym lepiej! Z czego to wynika?

Najlepsza pora na podlewanie. Tak rośliny przetrwają największe upały 123RF/PICSEL

W tej części dnia temperatura powietrza nawet latem jest stosunkowo niska. Dzięki temu woda, którą wylewamy na glebę, nie paruje zbyt szybko i ma szansę wniknąć głęboko w ziemię, docierając do korzeni. Umożliwia to roślinom zmagazynowanie takiej ilości wody, która pozwoli im przetrwać cały dzień i największe upały. Jednocześnie płyn zostanie najefektywniej wykorzystany w procesie fotosyntezy, który przeprowadzany jest z udziałem światła.

Czy nawadnianie ogrodu wieczorem ma sens?

To dobre rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie poświęcać czasu na podlewanie z samego rana. Poleca się to jednak robić późnym popołudniem, ewentualnie wczesnym wieczorem - nie należy czekać do nocy! Co prawda nawadnianie roślin w drugiej części dnia ze względów na proces fotosyntezy nie będzie aż tak korzystne, ale nadal jest dopuszczalne.

Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że część zapasu wody zostanie przez rośliny wykorzystana w nocy, więc nie będą aż tak dobrze zabezpieczone w perspektywie następnego dnia. Podczas ekstremalnych upałów dla wrażliwych roślin może to wiązać się z niedostatkami wody.

Na to musisz uważać: Popołudniowe i wieczorne podlewanie ogródka wymaga większej uwagi i precyzji. Nie można przedobrzyć z ilością wody, ponieważ jej nadmiar może prowadzić do gnicia korzeni oraz zwiększyć podatność roślin na choroby grzybowe. O tej porze szczególnie trzeba dbać o to, by woda nie miała styczności z nadziemnymi częściami. Wilgoć na liściach jest częstą przyczyną występowania groźnego mączniaka.

Zaplanuj podlewanie tak, aby najbardziej przysłużyło się twoim kwiatom 123RF/PICSEL

Najgorsza pora na podlewanie ogrodu

Żar leje się z nieba, więc stwierdzasz, że wyjdziesz do ogródka, by wspomóc swoje kwiaty dodatkową porcją wody? Lepiej zostań w domu lub wyjdź na zewnątrz jedynie na spacer. Podlewanie roślin w środku dnia, kiedy jest najbardziej intensywne nasłonecznienie, to jeden z największych błędów, jakie są popełniane w tej dziedzinie.

Śmiało można uznać, że jest to marnotrawstwo wody. W takich warunkach błyskawicznie paruje z gleby. Istnieje więc duże ryzyko, że zniknie, zanim dotrze do systemu korzeniowego. Co więcej, krople osiadające na liściach czy kwiatach zadziałają jak soczewka. Poprzez skupienie promieni słonecznych może dojść do poparzenia roślin, co z pewnością nie jest celem żadnego ogrodnika.

