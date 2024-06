Dlaczego żółkną liście ogórkom?

Za intensywnie zieloną barwę liści ogórków odpowiada chlorofil, czyli pigment wspomagający fotosyntezę (przekształcanie światła w energię potrzebną do rozwoju). Jeśli w codziennych obserwacjach zauważymy, że ta część rośliny zaczyna żółknąć, może to oznaczać niedobór chlorofilu. Ważne, by w takiej sytuacji od razu zabrać się do działania i podjąć kroki mogące odwrócić postępujące zmiany. Na żółknięcie liści ogórków wpływają także m.in.:

nieodpowiednia gleba;

zmiana warunków pogodowych;

nadmierne i zbyt częste podlewanie;

rozwój groźnych chorób, np. mączniaka;

problemy z dostępem do naturalnego światła słonecznego;

ataki ze strony szkodników, m.in. mszyc, mączlików, chrząszczy ogórkowych.

Żółte liście ogórków szklarniowych - co robić?

Światło słoneczne to jeden z najsilniejszych sprzymierzeńców zdrowo rosnących ogórków. Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że warzywo w fazie wzrostu potrzebuje minimum sześciu godzin dostępu do ciepłych promieni każdego dnia. Tylko wtedy możemy liczyć na dorodne, jędrne i pozbawione przebarwień okazy. Deficyt tego czynnika i konieczność wzrastania w cieniu sprawi, że roślina opadnie, a liście powoli wytracą pigment i staną się żółte. Eksperci sugerują, by w takiej sytuacji jak najszybciej przenieść uprawę w lepiej doświetlone części ogrodu lub działki.

Od właściwego podlewania w dużej mierze zależy sukces uprawowy. Tyczy się to nie tylko ogórków, ale wielu innych roślin ozdobnych i użytkowych. Wiedza o tym, kiedy najlepiej wykonać tę czynność, może na dobre odmienić los marniejących ogórków. Słuchając rad ogrodników, którzy przez lata do perfekcji opanowali zajmowanie się warzywami i owocami, dowiemy się, że odpowiednia pora przypada o poranku. Podczas podlewania starajmy się nie moczyć liści, a jedynie dostarczać płyn wprost do gleby. Ciekawym patentem będzie założenie w ogrodzie węża zgłębnikowego lub systemu nawadniania kropelkowego, który ułatwi kontrolowanie poziomu wody. W ten sposób uchronimy uprawy przez zalanie.

Wpływ składników odżywczych na barwę liści ogórków

Krokiem pielęgnacyjnym, którego nie warto pomijać w trakcie uprawy domowych ogórków, jest odpowiednie nawożenie. Rośliny posadzone w żyznej glebie bez przeszkód mogą pobierać potrzebne witaminy i minerały wprost z podłoża. Pomoc człowieka stanie się nieoceniona na nieco bardziej ubogich gruntach. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o utrzymanie właściwego poziomu potasu i azotu.

To kluczowe składniki, bez których trudno będzie uzyskać zdrowe ogórki i soczyście zielone liście. W jaki sposób zapewnić warzywom odpowiednią dietę? Najlepiej posiłkować się specjalnym nawozem, dedykowanym właśnie ogórkom, który dostarczy im wszystkiego, czego potrzebują do dalszego wzrostu. Jeśli nie chcemy inwestować w drogie produkty sklepowe, postawmy na odżywkę na bazie drożdży. Jak ją przygotować?

Czym opryskać żółknące ogórki?

Domowy zasilacz, który nie tylko chroni ogórki przed żółknięciem liści, ale dodatkowo zapewnia zdrowe, obfite i przyjemnie chrupiące plony, przygotujemy z drożdży. Wystarczy dokładnie rozdrobnić kostkę 100 g świeżych drożdży do dużego wiadra lub beczki, zalać je 10 litrami ciepłej wody i wymieszać. Całość zostawiamy do przegryzienia się przez pełną godzinę, a następnie porcje wlewamy do butelki z atomizerem i przechodzimy do pryskania ogórków.

Przed pierwszym użyciem upewnijmy się, że uzyskana mikstura zdążyła całkowicie wytracić temperaturę i jest chłodna. Co ważne, gotowy roztwór możemy rozcieńczyć z wodą i stosować w ramach podlewania. Płyn sprawdzi się nie tylko do wyrastających w ogrodzie ogórków, ale także podlewania innych roślin ozdabiających przydomową przestrzeń.

Domowe sposoby na żółknięcie liści ogórków

Jeśli nie jesteśmy do końca pewni, co wywołało żółknięcie liści ogórków, sięgnijmy po sprawdzone rozwiązanie, które nie wyrządzi warzywom większej krzywdy. Doświadczeni gospodarze często przygotowują ten oprysk, by pomóc roślinom wrócić do zdrowia. Do jego przygotowania potrzebujemy jedynie dwóch składników. Pierwszy to ok. 50 ml wody utlenionej, a drugim jest 150 ml przefiltrowanej wody.

Cały trik polega na zmieszaniu obu płynów i przelaniu ich do butelki ze spryskiwaczem. Teraz wystarczy uważnie opryskać sadzonki, na których zauważyliśmy żółknące liście. Woda utleniona to produkt apteczny, który kupimy za kilka złotych, a doskonale przyda się do wyeliminowania zagrożeń czyhających na rośliny w ogrodzie. Płyn sam w sobie jest dość delikatny, a dodatkowe rozcieńczenie go z wodą sprawi, że w żaden sposób nie uszkodzi ogórków.

