Woda opadowa kojarzyła się przez lata z odpadem, który należało jedynie zutylizować, ale dziś w dobie ekologicznego podejścia do właściwego nią gospodarowania, zaleca się, by w pełni ją wykorzystywać. Woda deszczowa, nazywana potocznie "deszczówką" pochodzi nie tylko z opadów deszczu, ale również śniegu i gradu. Charakteryzuje się zazwyczaj wysoką zawartością gazów, takich jak azot, tlen oraz dwutlenek węgla, ale może zawierać także:

Deszczówka ma kwaśne pH i nie nadaje się do picia, ale można wykorzystać ją do celów przemysłowych i gospodarczych, podlewania roślin w ogrodzie czy prac porządkowych na podwórku. Taka woda ma zresztą wiele zalet - jest miękka, nie zawiera magnezu oraz wapnia i, co najważniejsze, jest darmowa!