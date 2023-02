Przesądy dotyczące pieniędzy

Przesądów i zabobonów dotyczących finansów nie brakuje. Wielu chcąc zapewnić sobie bogactwo, stosuje się do nich i wierzy, że dzięki nim do ich portfelów z łatwością przypłynie znacznie więcej gotówki.

Przykładowo panuje przekonanie, że włożenie do portfela m.in. bazylii, liścia laurowego, łuski wigilijnego karpia czy też czterolistnej koniczyny przyciąga pieniądze i zapewnia finansowe bezpieczeństwo.

Mówi się, że podobnie działa zawiązana na osiem supełków wstążka lub sznureczek - koniecznie w czerwonym kolorze. Z kolei uważa się, że trzymanie na podłodze torebki lub plecaka sprawia, że pieniądze z nich uciekają. Podobnie jest z dziurawym portfelem. Oznacza to przerwanie płynności finansowej.

Poza tym przyjęło się, że trzymanie małego lusterka w pustym portfelu może zwiastować podwojenie problemów z pieniędzmi. Inaczej jest, gdy trzyma się je wśród banknotów. Zgodnie z przesądem wówczas ilość gotówka się zwiększa.

Zdjęcie Chcąc przyciągnąć do siebie bogactwo, warto sięgnąć po portfel w czerwonym kolorze / Marek BAZAK/East News / East News

Jaki portfel wybrać, by przyciągnąć pieniądze?

Okazuje się, że to, jaki nosimy przy sobie portfel również ma znaczenie. Wielu wybiera go, kierując się głównie estetycznymi kryteriami. Szczególną uwagę powinno się jednak zwracać na jego kolor. To właśnie czerwony portfel ma zapewniać finansową obfitość.

Czerwień to intensywny odcień, który według przesądów jest w stanie przyciągać pieniądze i dobrobyt. W związku z tym, chcąc się cieszyć bogactwem, warto sięgnąć po portfel właśnie w tym kolorze.

Podobnie jest również ze złotem i zielenią. Połączenie tych odcieni może okazać się skuteczne w zapewnieniu odpowiedniej finansowej energii. Mężczyznom z kolei poleca się wybieranie czarnych bądź granatowych portfeli.

