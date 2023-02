600 zł na dziecko bez większych formalności. Jak je uzyskać?

Wprowadzenie natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych to jedna z wielu kwestii poruszanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że uzyskanie alimentów natychmiastowych będzie proste i zapowiada przewidywalność co do ich wysokości i daty otrzymania.

Zdjęcie Natychmiastowe alimenty będą szybkim zastrzykiem gotówki dla rodziców samodzielnie wychowujących dziecko / Arkadiusz Ziolek / East News