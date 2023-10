Wchodzą do domów przez najmniejsze szczeliny. Uszczelnij dobrze okna i użyj kamfory

Oprac.: Dagmara Kotyra Porady

Co roku jesienią wielu Polakom dają o sobie znać biedronki azjatyckie. Ich inwazja jest istną zmorą, a walka z nimi nie należy do najłatwiejszych. Pojawiają się w domach w ogromnych ilościach, by w ten sposób przetrwać zimę. Jak się okazuje, mogą gryźć ludzi i wywoływać reakcję alergiczną. Jak rozpoznać biedronkę azjatycką?

Zdjęcie Biedronka azjatycka charakteryzuje się żółtym, pomarańczowym, czerwonym lub czarnym kolorem, a także widoczną na przedpleczu czarną literą "M" / 123RF/PICSEL