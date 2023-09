Niechciani goście w łóżku? Babcie miały na to sprytny sposób

Porady

Regularne pranie pościeli to podstawa do utrzymania minimum higieny w sypialni. Niestety pot i starty naskórek to doskonała pożywka, z której korzystają różnego rodzaju roztocza, grzyby i bakterie, które wnikają w kołdry i poduszki. Na szczęście istnieje prosty i sprawdzony już przez nasze babcie sposób na pozbycie się tych paskudztw.

Zdjęcie Niestety w pościeli, kołdrach i poduszkach kryją się niewidzialne dla ludzkiego oka roztocza / 123RF/PICSEL