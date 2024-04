Kolorowe magnesy znaleźć można w najróżniejszych zakątkach świata. Wielu z nas je kolekcjonuje, tworząc własne galerie wspomnień z odwiedzanych miejsc. Często kupujemy je w charakterze pamiątek dla bliskich. Ich przeznaczeniem nie jest leżenie w szufladzie, dlatego lądują na eksponowanych miejscach. Jak wygląda sytuacja z kuchennym sprzętem? Dlaczego pojawiają się pytania o to, czy magnesy na lodówce mogą szkodzić?

Bywa to uzasadniane wytwarzaniem przez magnesy pola elektromagnetycznego, które ma zakłócać działanie lodówek — zwłaszcza tych nowocześniejszych, wyposażonych w ekrany dotykowe. Pojawiają się stwierdzenia, że efektem wieszania magnesów na lodówce jest zmniejszenie jej wydajności, a także pobieranie większej ilości energii elektrycznej. To z kolei ma się przekładać na zwiększone rachunki.

Kolejne sensacyjne doniesienia dotyczą często faktu, że magnesy, zwłaszcza w dużej liczbie, obciążają drzwi lodówki. Ma to być prosta droga do ich rozszczelnienia, przez co całe urządzenie przestaje spełniać swoją podstawową funkcję chłodzenia w sposób jak najbardziej ekonomiczny.