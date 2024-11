Ktoś dziś poprosi cię o pomoc i przy okazji wyjdą na jaw pewne sprawy i tajemnice oraz różne zaległośc i. Trzeba będzie znaleźć czas, by to wszystko dobrze rozwiązać z korzyścią dla każdego. Nie wpadaj w panikę. Uda się tobie ze wszystkim tak, jak będziesz tego chciał.

Nie musisz być idealny we wszystkim. Dobrze to zapamiętaj. Pokazywanie innym, że dobrze wypadasz w ich oczach narazić cię może na utratę sił, ale i na to, że zaczniesz się w czymś przechwalać i to nie będzie dobre. Gdy wyjdzie to na jaw, zaczną się problemy. Nie tędy droga.