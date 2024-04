Zgłaszasz zakłócanie „ciszy nocnej"? W polskim prawie nie ma takiego pojęcia

Opracowanie Łukasz Piątek

Prawo do spoczynku nocnego jest dobrem chronionym, dlatego warto znać przepisy, które dają nam podstawę do zgłaszania różnego rodzaju wykroczeń odpowiednim organom. Należy jednak pamiętać, że pojęcie „ciszy nocnej” nigdy nie zostało zdefiniowane w polskim ustawodawstwie. Zatem, co możemy zrobić, gdy w środku nocy nasz sąsiad puszcza głośną muzykę?