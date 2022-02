Nasze babcie dysponowały dość ograniczonymi środkami i możliwościami, w porównaniu z tym, co dziś oferuje nam świat. Stawiały więc na naturalne kosmetyki i wymieniały się przepisani na proste i tanie środki czystości. Dziś, gdy nie musimy martwić się o nic, te naturalne, ekologiczne i zgodne z nurtem zero waste triki cieszą się coraz większą popularnością. Oczywiście na rynku nie brakuje produktów o prostych, naturalnych składach, które pomogą nam naturalnie zadbać o czystość w domu, ale do mody wracają najprostsze rozwiązania, o których zapomnieliśmy na długie lata. Jednym z nich jest prosty trik z kredą.

Włóż kredę do lodówki. Prosty trik, który działa natychmiast!

Lodówka to jeden z najważniejszych, domowych sprzętów. To w niej przechowujemy żywność, więc powinna być zawsze czysta i funkcjonować bez zarzutu. Jednym z najczęściej pojawiających się problemów, związanych z jej użytkowaniem jest wilgoć i przykry zapach, wydobywający się z jej wnętrza. To uciążliwy problem, z którym próbujemy radzić sobie domowymi, naturalnymi sposobami. Jednym z nich jest umieszczenie w lodówce spodeczka z sodą oczyszczoną, która pochłonie zapach lub np. połówki cytryny, która zadziała jak naturalny odświeżacz powietrza. Jeszcze lepszy efekt przyniesie umieszczenie w lodówce zwykłej, białej kredy.

Kreda to tani i łatwo dostępny produkt, który pojawia się w naszym domu zazwyczaj tylko wtedy, gdy są w nim dzieci i najdzie je ochota na pisanie nią po chodniku lub tablicy. Co ciekawe kreda jednak powinna znaleźć się w kuchni każdej oszczędnej pani domu, bo włożona do lodówki potrafi zdziałać cuda — zadziała jak pochłaniacz wilgoci oraz zapachów i szybko upora się z tymi dwoma problemami naraz. Kredę najlepiej jest umieścić w pojemniku na każdej z półek — efekt jej działania będzie szybszy i trwalszy.

Zwykła szkolna kreda jest całkowicie bezpieczna, nie jest toksyczna, więc z powodzeniem można trzymać ją w sąsiedztwie produktów spożywczych. Najlepiej jednak ustawić ją w kącie, tak, by nie stykała się bezpośrednio z żywnością.



Szkolna biała kreda to skuteczny, tani i działający od razu pochłaniacz wilgoci i zapachów. Podobnie jak w przypadku sody oczyszczonej oraz cytryny, kredę także należy regularnie wymieniać, bo mocno pochłania nieprzyjemne zapachy i po jakimś czasie przestaje działać. Na pewno należy wyciągnąć ją z lodówki, gdy stanie się już wilgotna, zmieni kolor oraz konsystencję.



Szkolną białą kredę w roli odświeżacza do lodówki docenią na pewno fanki zero waste oraz prostych, ekologicznych rozwiązań. Nie jest ona bowiem takim obciążeniem dla środowiska jak np. plastikowe, gotowe odświeżacze lub pochłaniacze wilgoci.

