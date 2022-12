Bez względu na to, czy posiadamy psa lub kota, z pewnością da się zauważyć, że sierść naszego pupila to osiada się na dywanie, kanapie, a najbardziej na naszych ubraniach. Oczywiście jednym z najprostszych sposobów na pozbycie się z odzieży nadmiaru kłaczków jest wypranie takiego ubrania.

Należy jednak pamiętać, że już kilkukrotne użycie pralki z odzieżą pełną sierści, może doprowadzić do zatkania filtra urządzenia. Istnieje jednak sposób, by prać taką odzież bez narażania się na kłopoty związane z uszkodzeniem pralki.

Jak prać ubrania, do których przyczepiła się sierść kota lub psa?

Przede wszystkim przed włożeniem odzieży do bębna pralki postaraj się usunąć nadmiar kłaczków. Możesz to zrobić za pomocą specjalnej szczotki, która zbierze sierść i nie uszkodzi tkaniny, z której wykonana została bluzka, koszulka czy spodnie.

Zdjęcie Kłaczki z psa lub kota mogą zapchać filtr pralki / 123RF/PICSEL

Oczywiście część kłaczków zostanie na odzieży, ale i na to jest odpowiedni sposób. Włóż odzież do pralki, a następnie sięgnij po czystą gąbkę do kąpieli lub zmywania naczyń. Jeśli gąbka jest dużych rozmiarów, potnij ją na mniejsze części i umieść w bębnie pralki wraz z ubraniami. Dodaj odpowiednich detergentów i nastaw właściwy program do prania.

Po skończeniu prania zauważysz, że gąbka doskonale zebrała sierść z twoich ubrań. Gąbkę dokładnie oczyść z kłaczków, wypłucz i osusz. Możesz ją kilkukrotnie wykorzystać podczas prania odzieży, do której przyczepiła się sierść twojego pupila.