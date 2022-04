Jak suszyć pranie? Kilka zasad

Jeśli mieszkamy na małym metrażu, nie posiadamy balkonu czy wspólnej suszarni i naprawdę jesteśmy zmuszeni suszyć pranie w domu, stosujmy się do kilku prostych zasad:

pranie wyciągajmy zaraz, gdy tylko pralka skończy pracę. Już w kilka sekund po wypraniu, zaczynają się w nim bowiem namnażać bakterie, w efekcie pranie brzydko pachnie i jest nieświeże

kategorycznie nie suszmy prania w sypialni oraz pokoju dziecięcym - wilgoć fatalnie wpływa na zdrowie, szczególnie najmłodszych i może nawet doprowadzić do rozwoju astmy lub groźnej alergii

trzymajmy w pomieszczeniach urządzenia pochłaniające nadmiar wilgoci

pranie suszmy w ciągu dnia, gdy nie ma nas w domu

Co zrobić, by pranie szybko wyschło? Trik z zamrażarką to hit!

Osobom, które są zmuszone suszyć pranie w domu, na pewno przydadzą się proste triki, przyspieszające jego schnięcie. Są naprawdę skuteczne!

Po pierwsze pamiętajmy o tym, by wyciągać z pralki dobrze odwirowane, w miarę już przesuszone pranie. Dobrym rozwiązaniem jest zakup pionowej suszarki do prania, która zajmuje mało miejsca i pozwala na rozwieszenie nawet czterech wsadów pralki.

Proces suszenia rozwieszonego już prania może znacznie przyspieszyć, odwracając je co godzinę na drugą stronę. Część materiału, która znajduje się na zewnątrz ma kontakt z powietrzem i szybciej schnie, ta pod spodem może zdecydowanie dłużej pozostawać wilgotna.

Zdjęcie Odpowiednio przygotowane pranie pozwoli ci zaoszczędzić sporo stresu / 123RF/PICSEL

Mniejsze części garderoby, takie jak np. stroje sportowe, bielizna czy T-shirty można włożyć do małych woreczków na pranie i... wsadzić do zamrażalnika. Choć sposób ten brzmi dziwnie, to naprawdę działa, a po godzinie pranie będzie zamarznięte, ale suche!

Dodatkowo niska temperatura zabije bakterie oraz nieprzyjemny zapach, więc metodę tę warto stosować także w celu odświeżenia ubrań, a nawet butów!

