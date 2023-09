Spis treści: 01 Skąd się bierze brzydki zapach ze zlewu?

02 Wyjeżdżasz? Po powrocie może powitać cię niemiła niespodzianka

03 Cytryna i soda — duet do zadań specjalnych

04 Pachnąca przyprawa na śmierdzący problem

05 Porządki przy pomocy soli

Skąd się bierze brzydki zapach ze zlewu?

Wchodzisz do kuchni i pierwsze, co czujesz to nieprzyjemny zapach kojarzący się z zepsutą żywnością albo zgniłymi jajkami? Zjawisko nie zawsze oznacza, że jesteś na bakier z wynoszeniem śmieci na bieżąco. Kroki skieruj w stronę zlewozmywaka. To właśnie on może być źródłem brzydkiego zapachu. Dlaczego śmierdzi ze zlewu? Najczęstszą przyczyną są zalegające resztki żywności, które oblepiają rury, fermentują i są powodem pojawienia się brzydkiej woni.

Bez regularnego czyszczenia zjawisko to dotknie prawdopodobnie każdego. Dobrym pomysłem jest zainwestowanie w najprostsze sitko, które będzie powstrzymywało wpadanie jedzenia do odpływu. Unikniesz nie tylko problemu brzydkiego zapachu za zlewu, ale też zapychania rur.

Zdjęcie Utrzymywanie zlewu w czystości to podstawa higieny w kuchni / 123RF/PICSEL

Wyjeżdżasz? Po powrocie może powitać cię niemiła niespodzianka

Nieoczywistym powodem wydobywania się nieświeżego aromatu z instalacji jest brak wody w kanalizacji. Zdarza się, gdy przed dłuższym wyjazdem zamykamy dopływ wody do rur. To dobry nawyk, lecz trzeba wziąć pod uwagę, że może być przyczyną brzydkiego zapachu w kuchni. W tym przypadku nie musisz jednak panikować. Wystarczy, że obficie przepłuczesz odpływ, a niepożądany odór zniknie.

W innych sytuacjach konieczne będzie bardziej zdecydowane działanie. Dlatego domowe sposoby na brzydki zapach ze zlewu okażą się wybawieniem i skuteczną metodą na walkę z problemem.

Cytryna i soda — duet do zadań specjalnych

Atutem tradycyjnych metod jest ich dostępność i niski koszt. Żrąca chemia nie jest jedyną odpowiedzią na pytanie, jak pozbyć się brzydkiego zapachu ze zlewu. Wypróbuj korzystniejszy dla środowiska patent, opierający się na dwóch składnikach z kuchennych zapasów.

Wymieszaj pół szklanki soku z cytryny z dwiema łyżkami sody oczyszczonej.

Wlej miksturę do zlewu.

Zostaw na pół godziny.

Następnie spłucz zimną wodą. Wejście do kuchni już nie będzie wiązać się z przykrym doświadczeniem dla nosa.

Pachnąca przyprawa na śmierdzący problem

Innym produktem, który okaże się pomocny w walce z niepożądaną wonią, jest cynamon. Do tej pory w twojej kuchni był używany wyłącznie w celach kulinarnych? Zastosowanie cynamonu jest dużo bardziej wszechstronne.

Wystarczy, że pięć łyżek sproszkowanej przyprawy zagotujesz w dwóch szklankach wody. Dla wzmocnienia efektu możesz dodać kilka goździków. Przecedź i wlej do odpływu. To pachnący sposób na zneutralizowanie brzydkiego zapachu w zlewie.

Zdjęcie Pożegnaj smród ze zlewozmywaka / 123RF/PICSEL

Porządki przy pomocy soli

Oto rozwiązanie idealne dla minimalistów. By pozbyć się przykrej woni ze zlewu, wsyp do odpływu cztery duże łyżki soli. Zostaw na 30 minut, unikając korzystania w tym czasie ze zlewozmywaka. Po upływie tego czasu spłucz mocnym strumieniem zimnej wody. Brzydki zapach i zalegające w rurach resztki znikną z twojej kuchni na dobre.

