Uciekasz na ich widok w popłochu? Tak, są niebezpieczne dla zdrowia

Czy karaluchy gryzą?

Karaluchy są obecne na całym świecie i co tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Wszyscy też doskonale wiedzą, że są niebezpieczne dla zdrowia. Dlaczego? Ponieważ mogą przenosić niebezpieczne dla naszego organizmu bakterie, wirusy oraz grzyby. Kontakt z karaluchami może wywołać salmonellozę, dur brzuszny, a także powodować lub nasilać alergie.

Dlatego ich obecność nie jest dla człowieka pożądana. Karaluchy z natury skrzętnie chowają się przed człowiekiem i raczej nie pojawiają się wtedy, gdy jest w pobliżu, chyba że odkryje ich kryjówkę albo zlokalizuje gniazdo. Ponadto karaluchy mogą - o ile dostaną się do spiżarni - zanieczyszczać żywność i uszczuplać nasze zapasy.

Jednak wiele osób zastanawia się, czy karaluchy gryzą? W zasadzie insekty te posiadają szczęki, które są przystosowane do rozdrabiania pokarmu, to raczej nie atakują człowieka. "Choć mogą gryźć, to zazwyczaj nie robią tego w stosunku do człowieka" - czytamy na stronie zwierzaki.pl

Gryzienie przez karaluchy jest niezwykle rzadkim zjawiskiem i zwykle ma miejsce tylko w ekstremalnych warunkach, kiedy karaluchy nie mają na czym żerować. informuje serwis zwierzaki.pl

Jak karaluchy dostają się do domu?

Karaluchy dostają się do domu różnymi drogami, zazwyczaj wykorzystują do tego zakamarki, które nie są widoczne gołym okiem, takie jak szczeliny w ścianach, czy inne podobne miejsca. Mogą także wejść do naszego domu za pomocą ciągów wentylacyjnych, a także przez okna i drzwi. Obecność karaluchów jest uzależniona od umiejscowienia naszego lokum: jeśli sąsiedzi mają intruzów u siebie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawiedzą także nasz dom.

Dlaczego karaluchy pojawiają się w domach? Przede wszystkim dlatego, że mają u nas pożywienia pod dostatkiem, a także mają idealne warunki do bytowania.

Jak pozbyć się karaluchów?

Walka z karaluchami do łatwych nie należy, a domowe sposoby nie zawsze są skuteczne, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z prawdziwą inwazją insektów. Jak pozbyć się karaluchów? W takiej sytuacji lepiej po prostu skorzystać z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą profesjonalną dezynsekcję.

Trudno też całkowicie ochronić się przed karaluchami i ich ewentualnym atakiem. Co trzeba zrobić, aby uchronić swój dom? Tutaj trzeba w pierwszej kolejności zadbać o uszczelnienie wszystkich możliwych szczelin, a także dokonać niezbędnych reparacji instalacji wodno-kanalizacyjnych. Niezmienne ważne jest także utrzymywanie porządku i chowanie w szczelnych opakowaniach (najlepiej szklanych) produktów spożywczych, które są łakomym kąskiem dla karaluchów. Kuchnia z kolei powinna być utrzymywana w czystości: resztki na bieżąco usuwane, okruszki sprzątane, śmieci wyrzucane na bieżąco, a podłoga musi być regularnie odkurzana.